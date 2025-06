Igualada acull la jornada ‘Comunitats energètiques en acció’

La jornada, organitzada per les 9 oficines de transició comunitària, entre elles, la Diputació de Barcelona, tenia l’objectiu de donar veu a l’experiència i problemàtiques de les comunitats energètiques i de les administracions locals, així com a entitats de suport directe.

Les comunitats energètiques són agrupacions de persones, entitats, administracions públiques o empreses que s’organitzen per transformar els seus barris o pobles cap a un model energètic de propietat col·lectiva, 100% renovable i sostenible.

Durant la primera jornada de la trobada, que ha comptat amb ponències, taules rodones i la lectura d’un manifest per la creació de la Taula de la Transició Energètica Ciutadana de Catalunya (TTECC), Elisenda Realp, coordinadora de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, ha destacat que “la transició energètica és una necessitat urgent davant l’emergència climàtica, que és també una gran emergència de salut”. Ha afegit que “aquesta necessitat és també una gran oportunitat per transformar el nostre model social i econòmic, i les comunitats energètiques hi juguen un paper fonamental: democratitzen l’energia, en reforcen la sobirania, apoderen la ciutadania i generen valor local”.

Realp ha posat en valor l’esforç conjunt de les nou OTC per fer possible aquesta jornada i ha destacat la importància del treball en xarxa per construir aliances i de l’apoderament col·lectiu que representen les comunitats energètiques per avançar cap a una transició ecològica i social, amb justícia i equitat. Per això, ha afegit que la col·laboració entre administracions locals, associacions municipalistes ecologistes i les OTC és clau i tot un model d’èxit, i ha reafirmat “el compromís de la Diputació de Barcelona per continuar acompanyant els municipis i enfortir l’ecosistema col·lectiu que ha de fer possible el canvi”.

Per la seva part, el regidor de Mobilitat i Entitats i portaveu de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, ha afirmat que Igualada és referent en aquest àmbit, perquè va crear la primera comunitat energètica industrial. Vives ha assegurat que "el futur passa per la part mediambiental, per la part social, però també perquè l'eficiència sigui un valor afegit a les nostres empreses i sigui capaç de crear un ecosistema econòmic al voltant de la transició energètica".







Aquesta feina s’emmarca dins d’una acció conjunta de les nou OTC de Catalunya, que han atès més de 321 consultes, 571 assessories i 272 acompanyaments relacionats amb projectes de comunitats energètiques, en coordinació amb l’IDAE.

Les nou OTC del territori

En els dos darrers anys ha sorgit a Catalunya un moviment incipient de comunitats energètiques locals, d’àmbit ciutadà, industrial i agrícola. Dos elements que hi ha contribuït significativament són els programes d’ajuts de l’IDAE (CE Implementa i OTC) i de la Generalitat (SolarCoop), però el suport de les administracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona i el suport econòmic que atorga a les agències comarcals d'energia.

En el cas del programa OTC (Oficines de Transformació Comunitària) s’han creat nou oficines OTC a Catalunya que actuen de forma coordinada amb l'objectiu d'acompanyar i ajudar en la creació, consolidació i articulació d’un sòlid moviment de comunitats energètiques a Catalunya.

Actualment, les nou OTC que actuen de forma coordinada a Catalunya són: l’OTC de la Diputació de Barcelona, l’Agència Local de l’Energia d’Osona, l’OTC a l’entorn rural (Arca), l’Ajuntament d’Igualada, l’Associació Leader, la del Vallès Occidental, la FMIT, Osona Energia i Logistics Green Deal – BCL.