La veu del jove activisme climàtic a Llatinoamèrica

Amb totes elles es van abordar els principals objectius de les ciutats per caminar cap a la sostenibilitat. Perquè en un segle d’existència hem passat de viure majoritàriament del camp, a fer-ho a la ciutat, i 100 anys després la ciutat ha esdevingut una font de malestar, de conflicte i de solitud, per a moltes persones. Un dels reptes urbans del segle XXI és precisament revertir aquesta tendència, generar espais de benestar individual i col·lectiu, recuperar la salut planetària.

Es va aprofundir també en la realitat climàtica urbana en una regió on el 80% de la població viu en ciutats. Sabem que la gran desigualitat social que concentren les ciutats anirà en augment en els propers anys, per això cal parlar de justícia i diplomàcia climàtica, i de com ens adaptarem als canvis que arriben en els propers decenis.