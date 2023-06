La protecció solar com a lluita contra l’escalfament global

L’escalfament dels edificis i la despesa d’energia per refredar-los en les èpoques més caloroses de l’any és un problema que s’agreuja any rere any. L’increment de les temperatures provoca que la demanda d’electricitat (sobretot per als sistemes d’aire condicionat) sigui cada cop més gran durant l’estiu (veiem com a Hanoi, la setmana passada, s’havien de decretar hores d’apagada elèctrica per l’alta demanda a causa de la forta onada de calor que està vivint el Vietnam).

Això és degut a un aïllament deficient de bona part dels edificis del parc públic, la majoria dels quals no estan pensats per garantir l'eficiència energètica més gran possible.

Segons el darrer informe presentat per Guidehouse Insights , una empresa d'assessorament i intel·ligència de mercat que cobreix la transformació energètica global amb un enfocament en les resiliències emergents, l’ombreig intel·ligent podria ser una solució a l’enorme despesa d’energia per refrigerar edificis. O, com ho anomenen a l’informe, per passar d’una “refrigeració activa” a una “refrigeració passiva”. L’estudi, d’abast europeu, preveu que si no s'implementen mesures de forma urgent el 60% dels edificis del continent necessitaran unitats de classe energètica AA d’aire condicionat. Les solucions basades en protecció solar, en canvi, provocarien que cap edifici tingués necessitat d'instal·lar una màquina de refrigeració d’aquesta tipologia.

L’estalvi que provocaria equival al consum total d’energia de tota la població espanyola en un any.

Pel que fa al CO₂, les emissions extra es veurien reduïdes en un 58%. Com no hi hauria aires amb qualificació AA, la quantitat de diòxid de carboni no emesa equivaldria a 22 milions de cotxes. Pel que fa a l’estalvi monetari, l’estudi calcula la despesa de menys de 285 mil milions d’euros, una xifra que equival al PIB de Finlàndia i Luxemburg junts.

Què és la protecció solar?

La protecció solar dinàmica agrupa totes aquelles mesures que eviten un fort impacte de la radiació solar a l’interior dels edificis -i les seves conseqüències- al mateix temps que garanteixen l’entrada de llum a l’habitacle. Son elements arquitectònics, aplicats generalment al llarg dels costats dels edificis.

Els para-sols fixes, regulables, les mallorquines, persianes exteriors o tendals són alguns exemples d’aquestes solucions. A Europa, l’ES-SO (European Solar Shading Association) és l’associació que s’encarrega de promoure solucions de protecció solar arreu del continent i de divulgar els seus beneficis. “Per molt senzill que pugui semblar, aquests sistemes són capaços d'emetre el 90% de la calor que reben. D’aquesta forma, la reducció de la temperatura de l’interior de l'habitatge és molt notable”, explica Arkaitz Aguirre, membre del Comitè de Màrqueting i representant a Espanya de l’ES-SO des de fa deu anys i country manager de Griesser, una empresa suïssa que es dedica a la protecció solar des de fa 140 anys ubicada a Igualada.

Segons Maria José Moya, també representant de l’ES-SO a Espanya, “l'ús de protecció solar automatitzada pot reduir el consum d'energia per a climatització entre un 20% i un 30%, segons estudis de simulació que duem a terme a l’associació”.

Espanya, a la cua d’Europa

L’Estat espanyol és un dels països amb més índex d'insolació d'Europa. És per aquest motiu que podria deduir-se que la indústria de la gestió solar, en totes les seves variants, hauria de ser una de les més potents. Tot i això, empreses centreeuropees marquen tendències en molts aspectes que superen les d’aquí. “Per revertir aquesta tendència necessitem formació. Un dels objectius de l'ES-SO és la difusió d'aquest coneixement. La futura associació del sector que proposarem per al territori espanyol per al 2023 estarà estretament vinculada a l'ES-SO. No té sentit no fer-ho: les normes de producte són majoritàriament europees. El mateix CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) es basa en normativa europea”, explica Maria José Moya, també representant de l’ES-SO a Espanya. L’actuació, segons l’experta, ha de ser imminent. “L'ús de protecció solar automatitzada pot reduir el consum d'energia per a climatització entre un 20% i un 30%, segons estudis de simulació que duem a terme a l’associació. Cal començar a treballar des d’ara mateix”.