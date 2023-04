El dret a reparar

Foto (C) AdobeStock Benin

La Comissió Europea ha adoptat una nova proposta de normes comunes que promouen la reparació de béns materials. La proposta s'estima que suposarà un estalvi per als consumidors i donarà suport als objectius del Pacte Verd Europeu mitjançant la reducció de residus, entre d'altres. Durant les últimes dècades, sovint s'ha prioritzat la substitució per sobre de la reparació quan els productes esdevenen defectuosos i no s'han donat incentius suficients als consumidors per reparar els seus béns quan caduca la garantia legal. La proposta farà que sigui més fàcil i rendible per als consumidors reparar en lloc de substituir els béns. A més, un augment de la demanda es traduirà en un impuls al sector de la reparació alhora que incentivarà els productors i venedors a desenvolupar models de negoci més sostenibles.

La proposta introdueix un nou "dret a reparar" per als consumidors, tant dins com fora de la garantia legal.

La proposta vol garantir que es reparin més productes dins de la garantia legal, i que els consumidors tinguin opcions més fàcils i econòmiques per reparar productes tècnicament reparables (com les aspiradores, o ben aviat, tauletes i telèfons intel·ligents) quan la garantia legal hagi caducat o quan el bé ja no és funcional a conseqüència del desgast.

Noves mesures per promoure i facilitar la reparació i la reutilització

Dins de la garantia legal, els venedors hauran d'oferir la reparació, excepte quan sigui més car que la substitució.

Més enllà de la garantia legal, es posarà a disposició dels consumidors un nou conjunt de drets i eines per fer de la 'reparació' una opció fàcil i accessible. Per exemple, es garanteix el dret dels consumidors a reclamar la reparació als productors de productes que siguin tècnicament reparables segons la legislació de la UE, com ara una rentadora o un televisor. D'aquesta manera els consumidors sempre tindran algú a qui recórrer quan optin per reparar els seus productes.

També s'obliga els productors a informar els consumidors sobre els productes que estan obligats a reparar ells mateixos. I proposa la creació d'una plataforma de reparació en línia per connectar els consumidors amb reparadors i venedors de béns reformats de la seva zona. La plataforma permetrà cerques per ubicació i estàndards de qualitat, ajudant els consumidors a trobar ofertes atractives i augmentant la visibilitat dels reparadors.

"La reparació és clau per acabar amb el model d'"usar, trencar i llençar" tan perjudicial per al nostre planeta, la nostra salut i la nostra economia", segons Frans Timmermans, vicepresident executiu del pacte verd europeu -

Finalment, es proposa desenvolupar un estàndard de qualitat europeu per als serveis de reparació per ajudar els consumidors a identificar els reparadors que es comprometen amb una qualitat superior. Aquesta norma de "reparació fàcil" estarà oberta a tots els reparadors de la UE que vulguin comprometre's amb estàndards de qualitat mínims, per exemple, basats en la durada o la disponibilitat dels productes.

La proposta de la Comissió l'han d'adoptar el Parlament Europeu i el Consell.

El dret dels consumidors i la responsabilitat davant l'emergència climàtica

Un Eurobaròmetre recent va mostrar que el 77% dels europeus senten la responsabilitat personal d'actuar per limitar el canvi climàtic. Els productes rebutjats acostumen a poder-se reparar, però que sovint es llancen abans d'hora: aquest hàbit genera 35 milions de tones de residus, 30 milions de tones de recursos i 261 milions de tones d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea cada any. A més, la pèrdua per als consumidors d'optar per la substitució en lloc de la reparació s'estima en gairebé 12.000 milions d'euros anuals.

Tanmateix, els consumidors sovint consideren que la reparació és difícil. La iniciativa "dret a reparar" complementa diverses altres propostes presentades per la Comissió per aconseguir un consum sostenible durant tot el cicle de vida d'un producte, establint el marc per a un veritable "dret a reparar" a tota la UE.

La valoració del sector de la reparació

El sector de la reparació també hi ha dit la seva. Des de Federació Europea d'Entitats Socials dedicades a la Reutilització, Reparació i Reciclatge de Residus (RREUSE), representada a casa nostra per l'entitat AERESS n'és membre.

Un pas endavant massa prudent. No prohibeix l'obsolescència programada, per exemple.

Segons un comunicat de l'entitat, aquesta nova proposta europea pel dret a reparar suposa un pas endavant. Però encara no permet assolir el veritable dret a reparar per a la ciutadania europea.

La legislació proposada no permet frenar el monopoli creixent sobre la reparació per part dels fabricants. Això impedeix una competència lleial amb reparadors independents i entitats de l'economia social que treballen en la recuperació i la reutilització. Igualment, el text no garanteix que sigui assequible aconseguir les peces de recanvi. Una altra qüestió de gran importància que no s'escomet en aquest text de la Comissió Europea, és establir una prohibició explícita que impedeixi les pràctiques d'obsolescència programada.

Des de RREUSE, confien que en passos successius es puguin promoure incentius fiscals i financers per reduir el preu de les reparacions mitjançant reduccions d'IVA, vals de reparació i ecomodulació que afavoreixi el disseny ecològic de productes.