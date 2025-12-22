Catalunya aprova els primers pressupostos de carboni de la seva història
Sergi Nuus i Marc Serra expliquen els reptes d’un instrument pioner que ha de marcar el rumb de la política climàtica catalana
Per primera vegada a la seva història, Catalunya ha aprovat uns pressupostos de carboni, una eina clau per definir quantes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle pot generar el país fins al 2050 si vol mantenir-se dins del límit d’escalfament global d’1,5 °C.
En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, Sergi Nuss, director de Renovem-nos, i Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, analitzen l’abast i les implicacions d’aquest nou instrument.
Nuss explica què són els pressupostos de carboni, per què arriben amb retard i quin esforç real suposen: una reducció del 31% de les emissions d’aquí a 2030 respecte a 1990, amb el sector del transport i la indústria com a principals contaminants.
Serra posa l’accent en el paper determinant del món local per fer possible aquesta transició. Mobilitat, habitatge, energia o planificació urbana són competències clau dels municipis, i eines com Municipis pel Clima permetran visualitzar, municipi a municipi, l’evolució de les emissions i dels consums energètics dels darrers vint anys.
L’entrevista també aborda els canvis estructurals que marcaran el dia a dia dels pròxims anys —electrificació, renovables i nous models de mobilitat— i el missatge de fons que tots dos comparteixen: encara som a temps, però cal actuar amb rapidesa, coherència i corresponsabilitat institucional.
Filmmaker: Julian Chamorro