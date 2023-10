Viladecans guardonada amb el títol de Ciutat Verda Europea 2025

En ocasió de l’anunci dels premis, el comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha declarat:

«Bravo per a Vílnius, Viladecans i Treviso! Benvingudes al grup de ciutats verdes europees. Heu estat treballant de valent per fer de les vostres ciutats llocs més verds, saludables i agradables per a la vostra gent. Aquesta cerimònia arriba després d’un estiu marcat per inundacions i incendis forestals que han provocat devastació arreu d’Europa. El canvi climàtic exacerbarà aquestes tendències extremes, cosa que significa que les ciutats hauran d’adaptar-se a fenòmens meteorològics impredictibles i reduir dràsticament les seves emissions. La resposta ha de ser ciutats més verdes, ciutats amb menys contaminació, que mirin més pel benestar dels ciutadans. Això és exactament el que estan fent les ciutats guanyadores d’avui».

El jurat ha guardonat Vílnius amb el títol de Capital Verda Europea de 2025 pel compromís de la ciutat amb un futur sostenible i l’objectiu que s’ha marcat de ser climàticament neutra l’any 2030. El jurat ha reconegut que Vílnius ha aconseguit reduir les emissions a través de diverses mesures, com ara l’augment de les fonts d’energia renovables i la renovació de la infraestructura de calefacció. La capital lituana connecta els esforços de sostenibilitat amb la felicitat dels seus residents amb iniciatives centrades en aire i aigua neta, conservació de la biodiversitat i espais verds, entre d’altres. L’ús que està fent la ciutat de la tecnologia per promoure la implicació ciutadana és innovador, amb una aplicació que permet als ciutadans participar en totes les àrees pertinents de la gestió i la planificació urbanes.

Les ciutats guanyadores del premi Fulla Verda Europea, Viladecans i Treviso, també han impressionat el jurat amb iniciatives singulars per implicar els veïns en la transició verda.

El jurat ha destacat les iniciatives de Viladecans que promouen un canvi d’hàbits a través d’una cultura de positivitat i entusiasme. El jurat també ha valorat especialment el fet que els residents i els agents socials a diversos nivells hagin participat en els processos de presa de decisions i que la ciutat hagi fet passos significatius en energies renovables i eficiència energètica. Com a guanyadora de la Fulla Verda Europea, la ciutat se centrarà en dos objectius paral·lels: la transició verda i la promoció d’un estil de vida saludable. Viladecans ha sabut convèncer el jurat amb un enfocament positiu dels reptes de la sostenibilitat que resulta engrescador per als seus mateixos veïns i inspirador perquè d’altres ciutats treballin també cap a un futur més verd.

És un orgull que @EUGreenCapital ens hagi reconegut amb el premi #EUGreenLeaf junt amb @ComuneTreviso! A #Viladecans, el medi ambient i la qualitat de vida van de la mà i cada dia treballem per una ciutat saludable i sostenible https://t.co/ORT2A5q8UI — AjuntamentViladecans (@ViladecansTweet) October 6, 2023

El jurat ha reconegut el compromís ferm de Treviso amb la transició verda i la varietat d’enfocaments innovadors de les seves iniciatives. Això inclou l’ús de la narració oral i la comunicació intergeneracional i l’ús de la gamificació per implicar els joves. El jurat també destaca l’ambició de les mesures proposades per la ciutat com ara doblar el nombre d’arbres. Treviso està decidida a fer servir els èxits assolits com a estímul per millorar i per anar més enllà en termes de sostenibilitat.

Vílnius obtindrà un premi econòmic de 600 000 euros. Aquest import ajudarà la ciutat a aplicar mesures de millora de la sostenibilitat ambiental com a Capital Verda Europea 2025. Viladecans i Treviso, guanyadores de la Fulla Verda Europea 2025, rebran un premi econòmic de 200 000 euros per impulsar la seva tasca en matèria de sostenibilitat.

Un total de catorze ciutats competien per aquests premis. Les sol·licituds les va avaluar un grup de set experts independents en sostenibilitat urbana, que va seleccionar cinc ciutats finalistes. La tria final l’ha fet un jurat internacional —format per representants de la Comissió Europea, el Comitè de les Regions, l’Oficina del Pacte d’Alcaldies, l’Agència Europea de Medi Ambient i l’Oficina Europea de Medi Ambient— després d’entrevistar totes les finalistes.

La UE reconeix el paper fonamental de les ciutats en l’aplicació del Pacte Verd Europeu, per aconseguir una societat amb baixes emissions de carboni, eficient en recursos, neta, sostenible i resilient. Amb més del 70 % dels europeus vivint en zones urbanes, les ciutats exerceixen un paper important en la transformació mediambiental i econòmica.

La Comissió Europea va crear el Premi Capital Verda Europea el 2010 per animar les ciutats a ser més verdes i netes, per tal de millorar la qualitat de vida dels seus veïns. El Premi reconeix les ciutats que es comprometen a aconseguir els ambiciosos objectius del Pacte Verd Europeu i, més concretament, del Pla d’Acció «Contaminació Zero», el Pla d’Acció per a l’Economia Circular i l’Estratègia sobre Biodiversitat.

El Premi Fulla Verda Europea es va crear per reconèixer la feina i els avenços en matèria ambiental de les ciutats més petites (d’entre 20 000 i 100 000 habitants).

Ser una Capital Verda Europea o una ciutat Fulla Verda Europea permet als municipis obtenir visibilitat i construir aliances. El premi també crea un esperit d’optimisme, ajuda a atraure inversions i afavoreix iniciatives que milloren la qualitat de vida per als veïns.