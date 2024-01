València ja és la capital verda europea del 2024

El Palau de la Música de València ha acollit este dijous la cerimònia d'obertura de València Capital Verda Europea 2024. La capitalitat és una fita única que permetrà a la ciutat mostrar el seu model de sostenibilitat, a través dels diversos pilars que conformen l'estratègia urbana de València. L'alcaldessa, María José Catalá, ha exercit d'amfitriona al llarg de les dos jornades de debats que ha albergart'auditori municipal del passeig de l'Albereda. Una trobada que donarà pas a més de 400 actes previstos al llarg d'enguany.

Amb la Capitalitat Verda, la ciutat liderarà durant 2024 el futur de la sostenibilitat a Europa. Per això, enguany es definiran des de València els reptes de la UE perquè les seues ciutats siguen més sostenibles. A més, València s'ha marcat que la capitalitat servisca per a millorar la sostenibilitat de la ciutat, com va assenyalar l'alcaldessa de València, María José Catalá, durant la presentació, ja que “entenem que la capitalitat no han de ser només 366 dies d'activitats, sinó una palanca de canvi per a la ciutat, que perdure perquè València siga una de les capitals de referència en matèria de sostenibilitat de tota Europa”.

“Viurem una Capitalitat Verda Europea lluny d'ideologies, allunyada de radicals i pegada a la ciutadania, a la ciència i al sentit comú”, ha assegurat l'alcaldessa. “No volem que siga un trofeu en una vitrina sinò un moviment de canvi per a la ciutat que porte polítiques de sostenibilitat durant els pròxims anys”, ha afegit.

En total, són prop de 400 les actuacions previstes en el programa per a un any, més d'una per dia. S'iniciarà els pròxims dies 11 i 12 de gener amb els actes inaugurals. Dels actes organitzats al llarg de tots els mesos de l'any, hi haurà 30 d'ells que seran esdeveniments centrals i altres 20 esdeveniments amplificadors.

La Carta Verda de València fixarà l'estratègia en sostenibilitat i canvi climàtic

Entre les actuacions, està prevista la Cities Mission Conference 2024 de la Comissió Europea. Es tracta d'una conferència de màxim nivell internacional sobre el clima, que cada any reunix representants d'alt nivell a escala local, nacional i de la UE per a continuar avançant en el camí de les ciutats cap a la neutralitat climàtica.

Esta edició reunirà a les 112 Ciutats Missió, entre altres, i es farà extensible esta invitació i compromís a altres xarxes comunes, com la de les Ciutats Europees Verdes. En l'esdeveniment, que tindrà lloc al juny, s'elaborarà un decàleg de compromisos, la Carta Verda València 2024, en forma de manifest.

La ciutat rep la distinció també de Ciutat Missió sobre canvi climàtic juntament amb Sønderborg (Dinamarca), Mannheim (Alemanya), Madrid, Valladolid, Vitòria-Gasteiz, Saragossa, Klagenfurt (Àustria), Cluj-Napoca (Romania) i Estocolm (Suècia)

València vol aprofitar el prestigiós guardó mediambiental per a convertir-se en una potent marca turística d'impacte internacional, associada a valors com el turisme de qualitat, l'alimentació sostenible i l'excel·lència de les infraestructures verdes.

“Convertir a l’Albufera en Reserva de la Biosfera és un dels reptes i per a això, a més dels recursos, treballarem en clau institucional per a aconseguir el suport dels 13 municipis de l'Horta i La Ribera que tenen el privilegi d'estar al costat d'este enclavament natural únic a escala internacional”, ha ressaltat María José Catalá.