Un full de ruta comú per a la transició ecosocial

Es va celebrar a Madrid la trobada del Fòrum Social Més enllà del Creixement amb el suport de més de 700 persones i 124 organitzacions de la societat civil.
El Fòrum Social és un procés viu que es va iniciar amb la Conferència Més enllà de Creixement celebrada al setembre al Congré dels Diputats, a la qual ha seguit el Fòrum Social de febrer del 2026 durant la qual s'han establert les bases d'un programa col·lectiu per a la transició ecosocial cap a un sistema alternatiu del model capitalista basat en el creixement infinit. Per a més informació, us adjunto la nota de premsa i les biografies dels portaveus del grup motor per si fos del teu interès.
El Fòrum Social i els seus més de 700 participants plantegen un full de ruta i un programa comú per iniciar una transició ecosocial, justa i solidària cap a una economia que posi al centre les necessitats dins dels límits planetaris. Aquesta transició es planteja des d'una reducció planificada democràticament de la producció i el consum en sectors perjudicials que permeti harmonitzar l'economia amb els límits ecològics, alhora que es millora el benestar present i futur de totes les persones.
El procés compta amb la participació de 124 organitzacions i col·lectius. Totes les entitats ens sumem a la declaració final realitzada el setembre de 2025 amb la Conferència Més enllà del Creixement al Congrés dels Diputats, i que roman oberta per a adhesions.
El Fòrum va presentar les línies de debat i acció des dels 11 Pactes Ecosocials que abasten àrees claus per a la vida com l'energia, l'alimentació, l'aigua i la biodiversitat, l'habitatge, l'educació o l'energia; i transversals com la democràcia o la transició justa.
Durant les jornades que va acollir la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Madrid van dialogar referències de l'activisme com l'exalcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, el científic Fernando Valladares o l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero.
Vídeo imperdible d' El Salto Diario on la periodista Mar Sala entrevista Hugo Abad, Carmen Madorrán, Luz Ramírez i Fernando Valladares.
Durant les dues jornades es van analitzar, debatre i proposar els conflictes, les solucions i les propostes del programa comú a les reunions dels 11 Pactes Ecosocials que abasten àmbits fonamentals per a la vida com l'alimentació, l'aigua i la biodiversitat, l'energia, l'habitatge, els serveis públics, o la mobilitat entre d'altres; i una mirada transversal al voltant de la democràcia i del treball sobre les condicions per a la transformació necessària.
"El Fòrum Social de febrer ha estat un èxit que ha excedit les nostres expectatives en superar la participació de 700 persones. Pel que fa al contingut, cadascun dels 11 Pactes Ecosocials ha ofert anàlisis i propostes crucials per a l'elaboració d'un programa comú il·lusionant que sigui una alternativa al capitalisme i planti de cara al feixisme des d'una mirada ecosocial".
"Aquesta experiència és històrica i marca una referència internacional per al decreixement a nivell global cap a una transició ecosocial justa i solidària, construïda de manera democràtica, i que posi la vida i el benestar al centre. El mateix procés i les propostes ofertes per les persones participants són l'antídot col·lectiu contra el feixisme, contraposant el poder del comú al continuisme." "Durant els propers mesos, continuarem unint forces, teixint xarxes i generant bases perquè aquest moviment de confluència avanci en una agenda comuna. Necessitem tota la diversitat i intel·ligència col·lectiva per impulsar un moviment capaç d'evitar el col·lapse de la nostra societat i del planeta", conclouen des del Grup Motor.
Es busca crear un nou model ecosocial per substituir el fracassat capitalisme verd i afrontar problemes correlacionats
Així ho va explicar a EFE , la biòloga i farmacèutica catalana Neus Casajuana, que a més és l'actual presidenta de Revo Prosperidad Sostenible i membre del grup central de WEALL Iberia i del FÒRUM SOCIAL: Ella va comentar també que els problemes ambientals tenen “molts efectes sobre la salut de les persones”, especialment el relacionat amb “la crisi cli i per això defensa que el petroli quedi "sota la terra" per canviar a energies renovables no contaminants. Hi ha molt pocs països que realment estiguin reduint la quantitat d'energia que usen”, però el problema va més enllà d'abandonar la d'origen fòssil ja que “el nostre consum d'energia ha d'estar controlat, no pot anar augmentant cada vegada, perquè les renovables tenen les seves limitacions”. “més creixement significa més consum” i “volem intentar canviar les coses” FONT: MSN.com “Fòrum Social: els conflictes socials i els ambientals estan totalment correlacionats”
Diàlegs amb Ada Colau o Breno Bringel del Pacte Ecosocial del Sud, entre d'altres
La benvinguda al Fòrum Social Més enllà del Creixement va anar a càrrec de Miguel Manso Vicerector del Campus d'Infraestructures i Sostenibilitat (UAM), Manuel Chicharro Degà de la Facultat de Ciències (UAM), César López Coordinador del Grau en Ciències Ambientals (UAM); Neus Casajuana i Pilar Galindo, totes dues del Grup Motor del Fòrum Social Més enllà del Creixement.
Després es van fer dos diàlegs complementaris a l'activitat dels 11 Pactes Ecosocials.
El primer d'aquests diàlegs, que es va celebrar divendres, va versar sobre la creació d''Un moviment social i polític més enllà del creixement' i hi van participar Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, Fernando Valladares, científic i divulgador del CSIC, Carmen Madorrán, filòsofa decreixentista, o Luz Helena Ramírez, defensora de drets humans i fundadora (MIGRESS), amb la moderació de l'activista Hugo Abad. Es van abordar les estratègies socials i polítiques per fer avançar un projecte emancipador que posi la vida al centre, igual que les resistències del poder corporatiu i la seva influència en estructures de l'Estat. Tot i això, també va destacar la importància de les “petites grans victòries” que consoliden canvis i sumen suport popular i la necessitat d'un relat desitjable que apel·li a la majoria social. El diàleg va plantejar la necessitat d'entendre “el decreixement com una victòria” davant de la trajectòria actual de col·lapse planetari en un context marcat per maneres de vida insostenibles i creixents desigualtats. Davant d'això, la hipòtesi política del Fòrum Social és "reflexionar sobre les formes d'organització basades en la democràcia radical per afrontar la crisi ecosocial i alhora generar un procés col·lectiu per construir una alternativa de base al neoliberalisme i l'ecofeixisme".
El segon diàleg, va ser el que va concloure el Fòrum Social; i es va centrar en la construcció de poder col·lectiu ia ell van aportar les seves visions i, sobretot, les seves experiències, Juan Pedro Sánchez d'Ulloa Viva, Fernando dels Santos en representació del Sindicat d'Inquilines, Aritz Landeta del col·lectiu Jauzi Ekosoziala, Eva Vilaseca de l'Assemblea Catalana per la Transició Eco Margalida Ramis, del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa.
Durant el Fòrum Social es van fer, a més, 22 tallers per compartir coneixement entre les organitzacions i que van permetre abordar temàtiques tan variades com el paper del treball des d'un prisma decreixentista, la centralitat de les comunitats energètiques en la transició ecosocial i la cooperació entre forces, entre d'altres.
La gran tasca de les persones voluntàries ens omple d'energies perquè les veus se segueixen sumant, hi ha esperança perquè hi ha compromís de millorar el sistema econòmic, les persones i el planeta.