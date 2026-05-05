“A Marinaleda la gent paga 15 euros al mes de lloguer”

Sergio Gómez, alcalde de Marinaleda
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
05/05/2026 - 16:56

Marinaleda incorpora elements que connecten amb el debat actual sobre decreixement i transició ecosocial: consum moderat, vida comunitària, accés universal als serveis i protecció de l’entorn.

 

 

 

Amb només 2.750 habitants, Marinaleda s’ha convertit en un cas pràctic de transformació social sostinguda en el temps. Des de finals dels anys 70, el municipi ha impulsat polítiques com l’autoconstrucció d’habitatge, amb lloguers d’uns 15 euros mensuals, i la gestió cooperativa de terres expropiades a grans propietaris, amb l’objectiu de garantir feina i condicions de vida dignes per a tota la població .

Sergio Gómez, alcalde del municipi, explica un model singular basat en la gestió col·lectiva, l’accés universal als drets bàsics i una aposta clara per posar l’economia al servei de les persones. L'hem entrevistat en el marc de la seva participació al II Fòrum de Municipalisme i Postcreixement celebrat a Girona el passat mes d'abril.

Per a l’alcalde, aquestes pràctiques no són noves, sinó que formen part d’un projecte que fa més de quatre dècades que es construeix des de baix.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

