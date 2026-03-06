Girona acollirà la segona edició del Fòrum de Municipalisme i Postcreixement a Catalunya

Font: Ajuntament de Girona

06/03/2026 - 08:24

L’esdeveniment tindrà lloc els dies 9 i 10 d’abril al Centre Cultural La Mercè de Girona

Girona acollirà la segona edició del Fòrum de Municipalisme i Postcreixement a Catalunya els propers 9 i 10 d’abril. L’esdeveniment, que tindrà lloc al Centre Cultural La Mercè, és organitzat per l’entitat Research&Degrowth Internacional, l’Ajuntament de Girona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.


Aquesta nova edició del Fòrum reunirà un centenar de polítics/ques i tècnics/ques municipals, investigadors/ores, plataformes socials i cooperatives amb dos objectius principals. En primer lloc, donar a conèixer algunes propostes del municipalisme postcreixentista per augmentar la qualitat de vida de manera sostenible a través de generar autonomia i sobirania local dins els límits biofísics del planeta. En segon lloc, generar un espai pràctic d’aprenentatge i de posada en comú amb ponents i participants d’àmbit nacional i internacional sobre polítiques concretes capaces de transcendir els límits de les institucions i avançar cap a la satisfacció de les necessitats de la població en matèria d’habitatge, provisió de cures i alimentació de qualitat a nivell local.

Coorganitzar aquest Fòrum a Girona és un element important per refermar el nostre compromís en avançar cap una transició ecosocial cap a un model més sostenible, just i resilient. Els governs locals som l’escala més propera a la ciutadania i tenim un paper fonamental en àmbits com l’habitatge, l’alimentació, els residus, l’aigua, les cures o la planificació urbana, que afecten al dia a dia de tota la ciutadania. Poder acollir propostes i ponents de renom nacional i internacional serà una gran oportunitat per compartir experiències i aprendre al voltant de polítiques públiques des de la visió del postcreixement, que també estem treballant des de Girona a través d’un pioner conveni en marxa”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.

La programació del dijous 9 d’abril inclourà tallers sobre metodologies concretes de governança municipal postcreixentista (de 10 a 13.30 h); sessions sobre estratègies i polítiques sectorials de sobirania alimentària, cures i habitatge (de 15 h a 17.30 h) i un acte obert al públic sobre experiències de municipalisme postcreixentista per fer front als reptes del segle XXI. Divendres 10 d’abril tindran lloc ponències i tallers sobre transcendir els límits de la institució i aliances amb actors socials (de 10 a 13.30 h) i sobre l’intermunicipalisme i les bioregions (15.00 h a 17.30 h).

Les sessions i tallers estan dissenyats per treballar metodologies concretes de governança, polítiques públiques replicables i formes de cooperació amb actors socials. La primera edició del Fòrum de Municipalisme i Decreixement a Catalunya va tenir lloc el 25 d’abril del 2025 a Manresa.

Es poden fer les inscripcions a través del web.

 

 

