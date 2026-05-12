“Hem de formar una coalició anticreixement molt forta”

Sarah Bretschko, investigadora de l’ICTA-UAB
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
12/05/2026 - 15:24

La crisi climàtica, l’habitatge i la desigualtat urbana tenen una arrel comuna: un model econòmic basat en el creixement permanent. En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, la investigadora de l’ICTA-UAB Sarah Bretschko reflexiona sobre els límits d’aquest model i defensa la necessitat de construir alternatives polítiques i socials capaces de disputar-lo.

Bretschko alerta que existeix una “coalició del creixement” formada per grans sectors econòmics, fons d’inversió i actors polítics interessats a mantenir una economia basada en l’expansió constant, encara que això impliqui aprofundir la crisi climàtica o l’especulació immobiliària . Davant d’això, defensa la necessitat d’articular una “coalició anticreixement” capaç d’impulsar polítiques valentes, però també mobilització ciutadana i pressió social.

L’entrevista posa el focus especialment en les ciutats on, segons Bretschko, es concentren alguns dels principals reptes ecosocials del nostre temps: l’impacte de la calor extrema, la vulnerabilitat climàtica i l’accés a l’habitatge. Reivindica models que entenguin l’habitatge com un dret i no com un actiu financer, i posa com a exemple el parc públic d’habitatge de Viena, que ha permès contenir l’especulació i mantenir preus més accessibles.

Lluny de plantejar solucions simples, Bretschko defensa la necessitat de combinar acció institucional i organització comunitària per avançar cap a societats més justes, resilients i sostenibles.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

