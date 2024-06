"Un escalfament sense precedents exigeix ​​una acció sense precedents"

Les temperatures a Europa s'escalfen al doble de la mitjana mundial, amenaçant la salut de les poblacions de tot el continent i provocant pèrdues innecessàries de vides. L'informe Lancet Countdown a Europa es va establir l'any 2021 per avaluar el perfil sanitari del canvi climàtic amb l'objectiu d'estimular la voluntat social i política europea d'implementar accions ràpides de mitigació i adaptació al clima sensibles a la salut. El 2022, la col·laboració va publicar el seu informe d'indicadors, fent un seguiment del progrés en salut i canvi climàtic mitjançant 33 indicadors i en cinc dominis.

El nou informe Lancet Countdown fa un seguiment de 42 indicadors que destaquen els impactes negatius del canvi climàtic en la salut humana, l'acció climàtica retardada dels països europeus i les oportunitats perdudes per protegir o millorar la salut amb una acció climàtica sensible a la salut.

S'han millorat els mètodes dels indicadors presentats a l'informe 2022 i s'han afegit nou indicadors, que inclouen la leishmaniosi, les paparres, la seguretat alimentària, les emissions sanitàries, les emissions basades en la producció i el consum, la inversió en energia neta i la inversió científica, política, i compromís dels mitjans amb el clima i la salut. Tenint en compte que els impactes negatius sobre la salut relacionats amb el clima i la responsabilitat del canvi climàtic no són iguals a nivell regional i mundial, aquest informe també intenta reflexionar sobre aspectes de la desigualtat i la justícia destacant els grups en risc d'Europa i la responsabilitat d'Europa pel que fa al clima. crisi.

El canvi climàtic no és un escenari de futur llunyà

L'informe destaca els impactes multidimensionals del canvi climàtic sobre la salut i els determinants de la salut a Europa que ja s'estan produint. Si bé garantir que l'augment de la temperatura global no superi els 1,5 °C evitarà alguns dels pitjors impactes climàtics sobre la salut, el món ja s'està acostant a aquest augment de la temperatura i no aconsegueix reduir adequadament les emissions.

S'estima que les morts relacionades amb la calor han augmentat a la major part d'Europa, amb un augment mitjà de 17,2 morts per cada 100.000 habitants entre els períodes 2003–12 i 2013–22. Les hores de risc per a l'activitat física (a causa del risc d'estrès per calor) s'han estès més enllà de les parts més caloroses del dia durant el període 1990-2022 tant per a mitjans (per exemple, ciclisme o futbol) com extenuants (per exemple, rugbi o bicicleta de muntanya). activitats, que poden provocar que les persones redueixin la seva activitat física general i, per tant, augmentin el risc de patir malalties no transmissibles. L'exposició a la calor pot soscavar encara més la salut de les persones en afectar els determinants socials i econòmics de la salut.

La idoneïtat climàtica per a diversos patògens i vectors de malalties sensibles al clima ha augmentat a Europa (per exemple, Vibrio , virus del Nil Occidental, dengue, chikungunya, Zika, malària, leishmaniosi i paparres;). Durant el 2011-20, es va preveure que substancialment més regions eren aptes per a la leishmaniosi (68%) en comparació amb el 2001-10 (55%), amb una expansió cap al nord en àrees adequades més enllà de la zona endèmica històrica. L'augment relatiu del risc de brot va ser del 256% per al virus del Nil Occidental des de 1951–60 (risc de brot 0,05) fins al 2013–22 (0,01) i del 40,9% per al dengue entre 1951–60.

El canvi climàtic també està impulsant canvis en la intensitat i la freqüència dels esdeveniments climàtics extrems. Es van observar tendències positives en el perill d'incendi forestal a Europa durant el període 1980-2022 (indicador 1.2.1), tot i que no es van detectar tendències per a l'emissió de partícules d'incendi forestal (partícules fines amb un diàmetre ≤2·5 μm [PM 2.5 ]) exposició entre el 2003 i el 2022 , que podria reflectir una preparació i una gestió efectives dels incendis forestals. L'oest, el sud i l'est d'Europa van experimentar un augment substancial de les condicions de sequera extrema entre 2000–09 i 2010–19 (indicador 1.2.2). A més, el 2021, el canvi climàtic va donar lloc a gairebé 12 milions de persones addicionals afectades per una inseguretat alimentària moderada o severa a Europa.

Aprofundir les desigualtats en salut en un món que s'escalfa

Aquests impactes sobre la salut interconnectats tendeixen a distribuir-se de manera desigual entre les poblacions a causa de les diferències en l'exposició, la sensibilitat i la capacitat d'adaptació, sovint reflectint patrons interseccionats de desenvolupament socioeconòmic, marginació i patrons històrics i actuals de desigualtat. Les poblacions més afectades solen ser les menys responsables i amb menys probabilitats de ser reconegudes o prioritzades. El sud d'Europa tendeix a veure's més afectat per les malalties relacionades amb la calor, els incendis forestals, la inseguretat alimentària, la sequera i la leishmaniosi, mentre que el nord d'Europa es veu igual o més afectat per Vibrio i paparres. Dins dels països, les persones amb minories ètniques i indígenes, les comunitats de baixos ingressos, els migrants i les persones desplaçades, les persones amb minories sexuals i de gènere i les dones que pateixen embaràs i part solen veure's més greument afectades pels impactes sobre la salut relacionats amb el clima.

Aquest informe mostra que la mortalitat relacionada amb la calor era el doble en les dones en comparació amb els homes, les llars de baixos ingressos tenien una probabilitat substancialment més alta que les persones patissin inseguretat alimentària (indicador 1.5.1), morts atribuïbles a un desequilibri. La dieta va ser més alta entre les dones (indicador 3.4.2) i l'exposició als incendis forestals-PM 2.5 va ser més alta a les zones molt desfavorides. Les estratègies d'adaptació mal dissenyades, com les solucions basades en la natura (indicador 2.2.2) o els mecanismes per millorar el confort tèrmic (indicador 2.2.3) que no consideren adequadament l'equitat, poden perpetuar les desigualtats ambientals i sanitàries. Com que no tots els indicadors poden incorporar anàlisis sobre diferents grups de població, el nostre informe només ofereix una visió del panorama molt més ampli i posa l'accent en la importància d'una investigació més sòlida per aprofundir en els impactes desiguals del canvi climàtic en la salut per informar les mesures de protecció de la salut per a tothom. poblacions.

Tot i que el canvi climàtic agreuja les desigualtats existents, els indicadors sobre governança i política mostren poc compromís amb aspectes d'igualtat, equitat o justícia en la investigació, les polítiques i els mitjans de comunicació sobre el clima i la salut (secció 5). A més, l'equitat mediambiental, inclosa l'abordatge de distribucions socioespacials desproporcionades de l'exposició al canvi climàtic i els riscos per a la salut, no és un objectiu explícit dins de les polítiques de la UE existents.

Responsabilitzar-se i accelerar l'acció

Molts països europeus continuen sent els principals contribuents històrics i actuals a les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentre que els països europeus s'han beneficiat del creixement econòmic que van permetre aquestes emissions, altres països —que n'han emès menys— es veuen més afectats pel canvi climàtic actual i futur. El canvi climàtic és un problema de justícia social i ambiental. L'any 2021, les emissions de la combustió de combustibles fòssils van ser de 5,4 tones de CO 2 per persona a Europa, sis vegades les d'Àfrica i gairebé tres vegades les d'Amèrica Central i del Sud. El ritme al qual els països europeus s'estan avançant cap a les emissions netes zero continua sent lamentablement inadequat, amb la trajectòria actual d'Europa coherent amb l'assoliment de la neutralitat de carboni només l'any 2100 (indicador 3.1.1).

Una transició ambiental justa i saludable

Per complir amb les recomanacions de l'últim informe del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de zero net l'any 2040, les emissions dels sistemes energètics europeus haurien de reduir-se tres vegades la taxa actual. Aquesta disminució s'haurà de produir encara més ràpidament si les emissions de repartiment equitatiu, que tenen en compte les emissions històriques i la població d'Europa, s'utilitzen per assignar reduccions a nivell mundial. Quan es considera justícia, l'acció climàtica no només garanteix una transició ambiental justa i saludable, sinó que també redueix les desigualtats en vies clau d'impacte en la salut, com ara la contaminació de l'aire, l'activitat física del transport actiu i les dietes saludables entre i dins dels països. Reconeixent els impactes del canvi climàtic dins i fora d'Europa i el paper d'Europa en la creació de la crisi climàtica, Europa s'ha de comprometre amb una transició ambiental justa i saludable, que inclogui assumir la responsabilitat global i donar suport a les comunitats més afectades.