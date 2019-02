Alcaldes i regidors dels 21 municipis que conformen la Taula del Francolí han assistit a una reunió tècnica de presentació dels estudis realitzats durant el 2018 i les propostes d’actuacions per al 2019. A la trobada, s’han presentat els treballs realitzats durant el 2018 per la Comissió de seguiment de la Taula, així com l’avantprojecte del Camí del Francolí, amb una proposta de traçat per a l’itinerari ciclable per a la mobilitat no motoritzada que recorre el curs del riu al complet.