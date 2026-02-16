Font: Ajuntament de Barcelona
Barcelona ja té projecte per culminar la transformació definitiva del front marítim amb la urbanització de la plataforma per a usos ciutadans del Fòrum: un espai de 12,7 hectàrees que permetrà crear un recorregut continu de 7 quilòmetres entre la nova bocana del Port Vell i el Besòs, adequat en l’escenari de canvi climàtic.
La proposta es divideix en dues grans àrees d’intervenció: les vores i una gran esplanada central. L’esplanada tindrà dues zones diferenciades: una zona d’equipaments —amb un nou camp de futbol, un centre de control de platges i un nou centre del mar per a esports nàutics— i un gran espai obert diàfan adaptable a usos esportius, lúdics i culturals.
Les vores connectaran la ciutat amb el mar enllaçant la plataforma amb els altres espais del litoral fins al Fòrum a través de la continuïtat dels laterals de la ronda Litoral, un passeig vora el mar i un accés ininterromput des de la rambla de Prim. El passeig vora el mar, continuació del passeig de la Mar Bella en direcció al Fòrum, serà un espai diàfan de fins a 60 metres d’amplada, amb zones ombrejades, miradors, bancs i àrees esportives.
Les obres en marxa al passeig de la Mar Bella —iniciades el juliol del 2025 i que acabaran durant la primavera del 2027— es concatenaran amb la urbanització de la plataforma marina i completaran així el front litoral de Barcelona. Aquesta actuació culminarà dècades de renovació del litoral des que la ciutat va girar la mirada cap al mar i, amb els Jocs Olímpics del 1992, va guanyar les platges i el passeig marítim.
La proposta guanyadora, titulada Delta Prim, és obra de l’equip format per EsteycoSA i Estudi Martí Franch (EMF).