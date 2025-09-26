Barcelona celebra el desè aniversari de l’Agenda 2030 amb un nou informe de seguiment

Font: Ajuntament de Barcelona

26/09/2025 - 09:42

El document posa el focus en els grans reptes de ciutat —com l’habitatge, l’aigua, la mobilitat, el clima i les desigualtats— i destaca iniciatives com els plans Endreça, Barris, Viure i Clima.

Aquest 25 de setembre fa 10 anys que els 193 Estats membres de les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un compromís global per avançar cap a un futur més just, sostenible i inclusiu. Barcelona, que va aprovar la seva adhesió a l’Agenda el 2019, referma ara aquest compromís amb la presentació del cinquè informe de seguiment de l’Agenda 2030 de Barcelona (2024-2025). Es tracta d’una eina que monitoritza la direcció i la velocitat de l’assoliment de les 169 fites vinculades als ODS.

L’informe ofereix una mirada panoràmica sobre l’estat de l’economia, el medi ambient, la societat i la governança de la ciutat, posant el focus en els grans reptes actuals: l’accés a l’habitatge, la gestió de l’aigua, la mobilitat sostenible, l’emergència climàtica o la reducció de desigualtats.

Aquesta edició introdueix una novetat destacada: l’agrupació dels ODS en eixos temàtics, que permet vincular els indicadors amb les actuacions municipals més rellevants i identificar les àrees on cal intensificar els esforços. Els eixos temàtics són urbanisme i habitatge; espai públic i transició ecològica; mobilitat i infraestructures; convivència, ciutadania i igualtat; economia i ocupació; atenció social i salut; cultura, educació i esports; i metròpoli i projecció al món.

En aquest marc, l’habitatge i l’aigua encapçalen els primers capítols de l’informe, amb dades actualitzades i fites clares per al 2030, com reduir els desnonaments, ampliar el parc d’habitatge protegit o garantir un consum d’aigua domèstica per sota dels 100 litres per habitant i dia.

A l’informe també es destaca el paper clau de les ciutats en la consecució dels ODS. Accions com el Pla Endreça, el Pla de Barris, el Pla Viure o el Pla Clima incideixen de manera transversal en la majoria d’objectius.

L’informe complet es pot consultar en català al web, i properament també estarà disponible en castellà i anglès. També es pot accedir a l’aplicatiu digital de seguiment, amb les dades més recents de cada indicador. Per a una visió més àmplia, el portal Barcelona Dades ofereix informació oberta i actualitzada sobre la realitat de la ciutat.

 

Compromís global i acció local pels ODS

Per mantenir el compromís i intensificar l’acció pels Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’organització mundial de ciutats CGLU i Nacions Unides han llançat la iniciativa “Compte enrere de les ciutats fins al 2030”, en la qual Barcelona participa amb el seu Pla Clima.

A més, en el marc del desè aniversari de l’Agenda 2030, la Diputació de Barcelona i els municipis de la província se sumen a la commemoració amb la campanya “Surt del cub. Actua!” i la publicació del seu primer Informe Voluntari Local, que posa en valor el compromís del món local amb els ODS.

 

 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 
Agenda 2030
Categories: 
ODS11. Ciutats i comunitats sostenibles

