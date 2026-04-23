Terrassa instal·larà estructures d'ombra

El sistema d'ombra serà desmuntable, de coberta lleugera subjecta amb cablejat, permeables a l'aire i resistents al vent.
L'Ajuntament de Terrassa instal·larà en les properes setmanes un sistema de coberta tèxtil a la plaça de la Torre del Palau en el marc de l'estratègia d'adaptació urbana al canvi climàtic, per tal de protegir la ciutadania dels efectes més nocius del sol. Paral·lelament, el consistori treballa en un projecte per col·locar ombra a la plaça de Lluís Companys, al barri de Can Boada Casc Antic, que quedarà instal·lat abans de l'estiu.
Per a la regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montse Alba, «es tracta d'una estratègia per mitigar els efectes de la calor a l'espai públic, que dona continuïtat a les actuacions que vam fer l'any passat, on ja vam instal·lar ombres a la Font de l'Apotecari, a la plaça de la Cooperativa i a la petanca del Parc de Sant Jordi». Alba afegeix que «a la Torre del Palau vam instal·lar un tendal l'estiu passat que, malauradament, el temporal advers va malmetre i per això es farà nou el sistema d'ancoratge. A més, s'ha buscat un material més reforçat, de membrana tèxtil tècnica d'alt rendiment elaborada amb polietilè d'alta densitat microperforat, dissenyada per donar resposta a una alta exposició ambiental».
La coberta a la plaça de la Torre del Palau ocuparà una superfície aproximada de 200m2 i tindrà una estructura conformada per set pilars metàl·lics i set cobertes triangulars. A més, l'estructura, tant de la Torre del Palau com de la plaça Lluís Companys, serà desmuntable per donar-li més durabilitat i poder-la desmuntar quan no sigui necessària l'ombra. D'aquesta manera es preserva l'estètica d'ambdues places.
En el marc de l'estratègia d'adaptació urbana al canvi climàtic, s'inclou el reforç del verd urbà amb la plantació de més de 600 arbres aquest 2026, amb la voluntat de donar més cobertura arbòria i, per tant, més espais d'ombra a la ciutat. Les plantacions es fan a tots els districtes i es preveuen tant noves plantacions com reposicions d'arbrat o intervencions vinculades a projectes municipals.
La coberta de la plaça de la Torre del Palau compta amb un pressupost per contracte (amb IVA) de 47.734,09 euros.