Els serveis municipals de consum i emprenedoria i economia social han desenvolupat una sèrie de recomanacions per animar a tothom al consum responsable i sostenible. Els consells i els suggeriments es reparteixen aquests dies a les xarxes socials corporatives i des del lloc web municipal.

Aquestes són algunes de les recomanacions:

Consum responsable

El consum responsable de béns i serveis es defineix com a moderat, informat, reflexiu i conscient, tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística. El consumidor responsable és aquell que valora una sèrie de criteris fora del preu abans de triar un producte o servei. Des de les administracions públiques, és fonamental assegurar -se que els ciutadans, les empreses i l'administració mateixa tinguin cada cop més consciència dels impactes que té el consum. Amb l'elecció de cada producte o servei, donem suport econòmic a les empreses i pràctiques que han participat en tota la cadena de producció.

El consum responsable o conscient avorta els principis següents:

Racional

Un consum racional i reflexiu permet planificar quins productes voleu adquirir o quins serveis és necessari contractar i comparar les seves característiques, preu i necessitat d'adquirir -los. D'aquesta manera, s'eviten compres impulsives i poc satisfactòries. A més, la compra prevista permet controlar les despeses, ajustar -se al pressupost disponible i evitar problemes greus, com ara la desatesa.

Social i solidària

El comerç just és una forma alternativa de comerç basada en la producció, distribució i comercialització de productes tenint en compte els criteris ètics i els aspectes ambientals. L'adquisició de productes de comerç just s'afavoreix les oportunitats laborals per als productors del sud global, en condicions dignes, lliures d'explotació infantil i respecte pel medi ambient. L'objectiu és, mitjançant el consum de productes, contribuir al desenvolupament sostenible de les economies del sud global, afavorint així les relacions comercials més justes i equitatives amb els països del nord.

Actualment podem trobar tant productes alimentaris (cafè, cacau, mel, llegums ...), així com productes tèxtils i molts altres productes (joguines, productes artesanals, llibres, articles de regal ...), així com flors decoratives com ara com a roses. El consum de productes i serveis d'iniciatives de l'economia social del nostre entorn també és un consum responsable. Fer la cistella de Nadal amb una cooperativa de consum agroecològic, contractar la restauració d'un servei de restauració d'una fundació de suport per a persones amb discapacitat són dos bons exemples.

Les iniciatives de l'economia social posen el benestar de les persones i el medi ambient al centre de la seva iniciativa, deixant els antecedents en segon pla. Podeu consultar -los al mapa de la guia d'entitats i economia social de Terrassa.

Sostenible

Els productes ecològics són els que provenen de les granges que segueixen les regulacions ecològiques autoritzades per cada comunitat autònoma. En la seva elaboració, no s'han utilitzat productes químics. Per saber si realment comprem productes que provenen de l'agricultura o del bestiar ecològic, hem de mirar l'etiquetatge. Les claus del consum sostenible són diverses: la compra de productes orgànics o de proximitat; La reducció dels residus opten per productes reutilitzables, reciclats o reciclables o l'ús eficient i responsable de l'energia, entre d'altres. Amb totes aquestes accions, ajudeu a minimitzar l'impacte ambiental del consum i contribuir a la creació d'un futur més sostenible.

Una altra de les claus del consum responsable i sostenible és la reducció dels residus. Compreu a granel sempre que sigui possible, trieu contenidors grans o familiars i opteu per productes reutilitzables i productes reciclats o reciclables per ajudar a minimitzar l'impacte ambiental del consum. Fer un ús eficient i responsable de l'energia també contribueix a la reducció de la contaminació i a la creació d'un futur més sostenible. Algunes accions, com la llum natural, utilitzen bombetes de baix consum, desactiven la calefacció i l'aire condicionat quan surten de casa i fan un bon manteniment dels electrodomèstics, contribueixen a l'estalvi d'energia.

De proximitat

El consum de proximitat es refereix a la distància entre el punt d'origen i el del consum de productes. Consumir productes i serveis realitzats al nostre entorn territorial més proper ajuda a reduir els costos d'energia del transport; Contribueix a mantenir petites granges familiars agrícoles i ramaderes i evitar l'abandonament de les zones forestals, que entre altres problemes poden causar incendis; Afavoreix la conservació de les espècies agrícoles natives en perill de desaparició i promovent el desenvolupament del nostre país.

Consum sostenible

Planifiqueu les vostres compres:

Feu una llista dels productes que necessiteu per adaptar -vos al vostre pressupost.

Compareu els preus i la qualitat dels productes i serveis

Compreu amb antelació, trobareu millors preus

Controlar la despesa de la targeta de crèdit i les compres finançades. Evitareu sobredonant

Informeu -vos de les condicions per fer possibles canvis o devolucions. Els establiments no estan obligats a acceptar -los, sinó que són una deferència comercial (excepte que el producte no està en bon estat)



Tingueu cura de l'entorn:

Afavoreix el consum de proximitat. Consumirà amb més seguretat i garanties de qualitat, reduirà els costos d'energia del transport, rebrà un tractament més proper i promourà l'economia local

Si compreu un arbre de Nadal, busqueu l'etiqueta que garanteixi l'origen i la sostenibilitat de la plantació a partir de la qual

Les joguines elaborades amb materials renovables (fusta, cartró) solen tenir un impacte ambiental inferior.



Reutilització:

Pregunteu als amics i a la família si tenen joguines que no s'utilitzen per si podeu donar-los un nou ús

Comprar de segona mà també és una bona opció per reduir costos i impactes ambientals

Busqueu xarxes d'intercanvi de ciutats (hi ha llibres, joguines, serveis, cura infantil ...)



Reciclar:

Les joguines que no utilitzen

Els embolcalls de les compres

L'arbre de Nadal

Les bateries o utilitzar recarregables



Conservar:

Les factures o entrades de compra fins al final de la garantia, les necessitaran si necessiteu reclamar-les.

Catàlegs i ofertes comercials fins que la compra hagi revisat: són vinculants i poden exigir el compliment.



Joguines i articles d'atenció a la infància

Consells sobre aspectes tècnics:

Verifiqueu que la joguina o sobre conté les dades mínimes obligatòries:

La marca CE, cosa que significa que la joguina compleix les demandes de seguretat essencials contingudes en els estàndards de la comunitat

El nom i la marca del producte

El nom corporatiu i la direcció del fabricant, importador o venedor

Les instruccions i les advertències d'ús i restriccions d'edat, si escau.



Comproveu que la joguina no contingui:

Peces petites que es poden separar: el noi o la noia podrien empassar -se i ofegar -se

Parts o cançons que poden fer clic o tallar

Cordons llargs, ja que es poden enredar al coll dels nens i estrangular -los

Obertures on el nen pot entrar als dits o a les mans i no treure'ls

Les bateries o les bateries de joguines elèctriques s'han d'amagar amb una tapa segura que no permeti als nens accedir -hi. A més, si són de funcionament elèctric, han d'especificar la potència màxima, la tensió d'alimentació que necessiten i el consum d'energia que realitzen.

Els productes dirigits als nens han de ser de materials de baixa combustible.

Cerqueu la política de canvis i devolució de l'establiment abans de comprar.

Demaneu i conserveu la factura o el bitllet de compra, són la vostra garantia.

Llegiu les advertències del fabricant, seguiu les instruccions d'ús i muntatge i traieu els embolcalls (bosses de plàstic, etc.), ja que poden causar asfixia.



Reflexions sobre els valors a tenir en compte: