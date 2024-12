Els serveis municipals de Consum i d'Emprenedoria i Economia Social han elaborat un seguit de recomanacions per animar tothom a un consum més conscient. Aquestes propostes inclouen consells pràctics per reduir el malbaratament, evitar despeses innecessàries i minimitzar l'impacte ambiental, alhora que es promou l'economia amb valors socials. L'Ajuntament difon aquests consells al web municipal i a les xarxes socials corporatives.



Consum responsable

El consum responsable de béns i serveis es defineix com a moderat, informat, reflexiu i conscient. La persona consumidora responsable no només té en compte el preu sinó també criteris de sostenibilitat ambiental, socioeconòmica, cultural i lingüística. Les persones poden decidir fer un consum conscient i tenir present que en cada tria de cada producte o servei dona suport a les empreses que han participat de tota la cadena de producció.

Un consum racional permet planificar i comparar les característiques, el preu i la necessitat d'adquirir diferents productes. D'aquesta manera s'eviten compres impulsives i poc satisfactòries, es controla la despesa i s'evita el sobreendeutament.

Comerç just i solidari

El comerç just és una forma alternativa de comerç que es basa en la producció, distribució i comercialització dels productes tenint en compte criteris ètics i aspectes mediambientals. Adquirint productes de comerç just s'afavoreixen oportunitats laborals per a productors del Sud Global, en condicions dignes de treball, lliures d'explotació infantil i respecte al medi ambient. Comprant productes de comerç just afavorim unes relacions comercials més justes i equitatives i protegim els drets de les persones. El comerç just ofereix actualment productes alimentaris (cafè, cacau, mel, llegums…) tèxtil i molts altres productes (joguines, artesania, llibres, articles de regal, flors, etc.

Consumir productes i serveis d'iniciatives de l'economia social del nostre entorn és també consum responsable. A la nostra ciutat hi ha nombroses entitats d'economia social que posen al centre el benestar de les persones i l'entorn, deixant l'afany de lucre en segon pla, i impulsen activitats econòmiques amb valors. Les podeu trobar al mapa de la Guia d'entitats i empreses d'economia social de Terrassa.



Consum ambientalment sostenible

La contínua producció i consum d'aliments i altres recursos naturals té un impacte sobre el planeta que compromet la seva viabilitat. Per reduir aquest impacte les opcions són diverses: consumir productes ecològics i de proximitat, optar pels productes reutilitzables per reduir residus o fer un consum energètic eficient i responsable.

Els productes ecològics es caracteritzen per provenir d'explotacions on no es fan servir productes químics i que segueixen la normativa de cada comunitat autònoma. Per saber si realment comprem productes que provenen de l'agricultura o ramaderia ecològica ens hem de fixar en l'etiquetatge i buscar el logo d'etiquetatge ecològic a la Unió Europea (13 estrelles formant el contorn d'una fulla sobre fons verd).

D'altra banda, consumir productes i serveis provinents del nostre entorn més proper ajuda a reduir els costos energètics i ambientals del transport; contribueix a mantenir les petites explotacions familiars agràries i ramaderes i a evitar l'abandonament de zones forestals i afavoreix la conservació d'espècies agroalimentàries autòctones en perill de desaparició.

Volem un #NadalFantàstic, sostenible i de consum responsable, just i solidari.

Què us semblaria un Nadal amb

Residus

Cistell o carret

Embolcalls

Malbaratament alimentari

Consells de consum

A partir d'aquests principis, diversos serveis municipals han preparat els següents consells:

Planifiqueu les vostres compres

• Feu una llista dels productes que necessiteu que s'ajusti al vostre pressupost.

• Compareu els preus i la qualitat dels productes i dels serveis.

• Compreu amb antelació, trobareu millors preus.

• Controleu la despesa amb targeta de crèdit i les compres finançades.

• Informeu-vos sobre les condicions per fer possibles canvis o devolucions. Les devolucions de productes que no estiguin en mal estat no són obligatòries i depenen de l'establiment.

Tingueu cura de l'entorn

• Opteu pel consum de proximitat. Consumireu amb més garanties de seguretat i qualitat, reduireu l'impacte ambiental, rebreu un tracte més proper i estareu fomentant l'economia local.

• Si compreu un arbre de Nadal, busqueu l'etiqueta que garanteix l'origen i la sostenibilitat de la plantació de la qual procedeix.

• Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró) tenen generalment un impacte ambiental més baix.

• Compreu a granel sempre que sigui possible.

• Trieu envasos grans o familiars.

• Compreu als comerços del barri i als mercats locals. Estalviareu desplaçaments i donareu suport a l'economia de la ciutat.

• Opteu pels productes reutilitzables i els productes reciclats o reciclables per ajudar a minimitzar l'impacte mediambiental del consum.

• Eviteu el paper de regal convencional; reutilitzeu diaris, teles o papers reciclats.

• Utilitzeu decoracions fetes a mà o reutilitzables per evitar el consum excessiu de plàstic.

• Separeu correctament els residus per facilitar el reciclatge.

Reutilitzeu

• Pregunteu a amics i familiars si tenen joguines que no fan servir per si en podeu donar un nou ús.

• Comprar de segona mà també és una bona opció per reduir costos i impacte ambiental.

• Participeu en mercats d'intercanvi o botigues de segona mà que treballen per una economia circular.

• Cerqueu xarxes d'intercanvi de la ciutat (n'hi ha de llibres, de joguines, de serveis, de puericultura...)

Recicleu

• Les joguines que no feu servir.

• Els embolcalls de les compres.

• L'avet de Nadal.

• Les piles, o utilitzeu-ne de recarregables.

Energia

• Aprofiteu al màxim la llum natural.

• Utilitzeu bombetes de baix consum.

• Apagueu la calefacció quan no segui necessària.

• Feu un bon manteniment dels electrodomèstics.

Economia social

• Feu paneres o lots de regal amb cooperatives de consum agroecològic.

• Si heu de contractar un càtering, trieu els serveis de restauració de les fundacions i entitats d'economia social de la ciutat.

• Doneu suport a iniciatives que treballen per la inclusió, la democràcia econòmica, l'ocupació estable i de qualitat i la reducció de les desigualtats socials.

Conserveu

• Les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, els necessitareu si heu de reclamar.

• Els catàlegs i les ofertes comercials fins que hàgiu revisat la compra: són vinculants i podeu exigir-ne el compliment.

Joguines i articles de puericultura

• Verifiqueu que la joguina o l'embolcall contenen les dades mínimes obligatòries: la marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials.

• de seguretat europees, el nom i la marca del producte, l'adreça del fabricant, importador o venedor i les instruccions i advertències d'ús i restriccions d'edat, si n'hi ha

• Comproveu que la joguina no contingui peces petites que es puguin separar i empassar, parts o cantells que puguin punxar o tallar, cordills llargs que puguin escanyar o obertures on l'infant pugui introduir els dits o les mans i no les pugui treure.

• Les piles o bateries de les joguines elèctriques han de quedar ocultes amb una tapa segura que no permeti que els infants puguin accedir-hi. A més, si són de funcionament elèctric han d'especificar la potència màxima, la tensió d'alimentació que necessiten i el consum energètic que fan.

• Els productes adreçats als infants han d'estar fabricats amb materials de baixa combustibilitat.

• Llegiu les advertències del fabricant, seguiu les instruccions d'ús i de muntatge i retireu els embolcalls (bosses de plàstic, etc.), ja que poden provocar asfixia.

• Valoreu els continguts dels jocs i els aspectes educatius.

• Eviteu les distincions sexistes i aquelles joguines que puguin incitar a la violència o crear addicció.

• Tingueu en compte l'edat i la maduresa dels infants. Les joguines no aptes per a menors de 3 anys o 36 mesos incorporen un pictograma específic i el factor de risc (per exemple, peces petites).