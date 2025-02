S’han iniciat les obres de construcció de la Porta d’Igualada que serà l’entrada de la ciutat a la Via Blava que ja s’està construint en els seus trams de Jorba i La Pobla de Claramunt. La Via Blava és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol. Les Vies Blaves tenen la finalitat d’unir, millorar i recuperar camins fluvials històrics, elements patrimonials i paisatgístics de l’entorn del riu permetent arribar des d’aquests municipis fins el mar, en un entorn renaturalizat, saludable i accessible.

Jordi Marcè, regidor de Sostenibilitat i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada ha estat l’encarregat de presentar l’obra de la Porta d’Igualada que adequarà i renaturalitzarà l’espai d’entrada a la futura Via Blava al seu pas per Igualada. Marcè ha destacat que “aquesta actuació millorarà l’accessibilitat i la connectivitat d’aquest espai verd, al costat del riu Anoia, que es troba en un punt privilegiat per la seva relació de la ciutat amb l’entorn natural del riu”. Actualment en aquest espai ja hi ha una àrea de cal·listènia que s’integrarà a aquesta nova zona d’entrada al riu.

En concret l’actuació tindrà quatre estratègies principals: En primer lloc, ja s’ha eliminat la barana de fusta que encerclava la zona, permetent, així, millorar l’accessibilitat i generar una millor relació entre la ciutat i el parc.

El projecte contempla la creació d’un nou banc lineal de fusta que permetrà generar zones d’estada, trobada i descans. D’aquesta manera es generarà una nova zona de berenador i de mirador que permeti la interacció de tots els visitants amb l’entorn del riu i la muntanya del Pi. S’hi col·locaran també, una font, un aparca bicicletes, una font i fanals solars.

El projecte també generarà una zona d’ombratge natural amb la plantació d’arbres que se sumaran als ja existents. Espècies autòctones i resistents que permetran renaturalitzar l’accés a la Via Blava i el seu entorn. També es plantaran diversos arbustos d’espècies aromàtiques i cromàtiques per crear una diversitat de paisatge a l’espai d’entrada. Aquesta obra, que assumeix la Diputació de Barcelona te un cost de 246.857 €

Marcè ha explicat que aquesta actuació se suma al projecte estructural de govern de recuperació i renaturalització del riu “una prioritat per aquest govern que amb la Porta Igualada i la via Blava fa un important pas endavant cap al riu que la ciutat mereix, un espai recuperat que sigui una reserva de la biodiversitat i un espai natural on passejar fer salut”

El projecte de les vies blaves

Les vies blaves són un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol. Tenen la finalitat d’unir, millorar i recuperar camins fluvials històrics, elements patrimonials i paisatgístics de l’entorn del riu. Es un projecte que permetrà gaudir del riu i redescobrir un entorn desconegut amb una fauna i vegetació molt diversa.

La construcció de la Via Blava Anoia com a nova destinació turística contribueix a la promoció turística i al desenvolupament sostenible del territori des de la triple dimensió (econòmica, social i mediambiental) generant aliances amb els actors del sector.

Via Blava Anoia forma part de la iniciativa Vies Blaves Barcelona, a través de la qual es recorreran més de 250 quilòmetres, els quals passaran per 49 municipis de 7 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Solsonès i Vallès Occidental), i connectaran prop de 5 milions de persones. El traçat circula per 3 parcs naturals, 12 espais naturals protegits i 8 espais turístics per promoure la mobilitat sostenible a través d’un ús no motoritzat.