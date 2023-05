La sequera també és un problema per als ocells que necessiten aigua, no solament per beure sinó per barrejar-la amb la terra i fer fang per construir els seus nius. Per això, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Susanna –alertada d’aquesta situació pel naturalista del poble, Antoni Abad—ha habilitat un espai per mantenir un toll on les orenetes puguin obtenir fang per fer els seus nius. Des del 13 d’abril s’hi aboca diàriament una mica d’aigua, que en cap cas és de consum de boca. El resultat es va poder comprovar gairebé a l’instant perquè les orenetes cuablanques s’hi van atansar per començar a treballar en els seus nius.

Les orenetes són ocells que fan entre 19 i 20 cm de llargada i pesen uns 20 grams. Tenen un color negre blavós i la panxa blanca. Fan els nius amb fang ben prop del sostre. La femella pon entre 4 i 5 ous i els incuba entre 14 i 16 dies. Els pollets segueixen dins del niu fins als 20 o 22 dies.

Cada any, per primavera, tornen a Santa Susanna per fer els seus nius, procedents d’Àfrica, on passen l’hivern. Recorren més de 5.000 km tot travessant el desert del Sàhara i el mar Mediterrani. Les orenetes són espècies protegides per la llei pel seu paper beneficiós en el control de plagues i insectes. Una oreneta pot consumir fins a 850 mosques i mosquits al dia, uns 20 grams diaris.

A Santa Susanna, l’any 2022 hi havia un total de 179 nius d’orenetes cuablanques.