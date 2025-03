14 municipis es proposen protegir l’aqüífer de la Tordera

Per això, els alcaldes i les alcaldesses de Santa Susanna, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Blanes, Calella, Canet de Mar, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Tordera han enviat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que han fet pública en un acte a Palafolls, demanant que es facin les accions necessàries per tal que l’aigua de les depuradores d’aquest territori pugui ser aprofitada per realimentar l’aqüífer de la Tordera d’on prové.

D’aquesta manera es garantirà la seva supervivència i s'evitarà el perill de salinització de la zona a causa de la intrusió del mar.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, que el 2021 ja havia demanat una subvenció del Next Generation per dur a terme el transvasament de l’aigua regenerada de la depuradora de Pineda cap al riu de la Tordera, s’ha sumat, i ha signat aquest divendres la sol·licitud conjunta de 14 ajuntaments de la comarca de l’Alt Maresme i de la Selva, per sol·licitar a la Generalitat la finalització del projecte de tractament terciari de l’EDAR Pineda de Mar-Tordera. Amb l’objectiu de protegir l’aqüífer de la Tordera.

L’alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha matisat que “la signatura que s’ha fet aquest divendres a la planta potabilitzadora de Palafolls, és la culminació de la iniciativa que es va començar a impulsar el 2021”. L’alcaldessa manté la confiança que finalment l’ACA iniciï aquest projecte d’ambdues comarques.

Actualment, l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Pineda de Mar-Tordera disposa d’un sistema de sanejament que permet eliminar el nitrogen de les aigües residuals que recull dels municipis de l’Alt Maresme. Aquest sistema, però, no està preparat per a un tractament terciari, el qual permetria retornar l’aigua obtinguda al medi ambient sense causar danys.

Tot i no ser potable, l’aigua regenerada seria de vital importància per a l’aqüífer de la Tordera i tot el territori, on es comptabilitza una població de 240.000 habitants que es veu notablement incrementada durant els mesos d’estiu. Les condicions meteorològiques actuals, amb sequeres periòdiques, han convertit aquest projecte en indispensable.