La iniciativa comportarà la difusió de diferents materials en suports físics i digitals. Així, es distribuiran ventalls de paper entre els bars, restaurants i locals d’oci perquè els reparteixin entre els seus clients. També s’han confeccionat adhesius per posar a les taules de les terrasses i vinils per senyalitzar el terra de diferents carrers i vies tot recordant la necessitat de no fer soroll i respectar el descans del veïnat. Així mateix, es farà difusió a mupis digitals, al web municipal i xarxes socials.



“Si ho fas bé, tot encaixa”

Tot aquest conjunt d’accions al voltant del soroll nocturn s’emmarquen i, de fet, són l’inici de la campanya més àmplia “Si ho fas bé, tot encaixa”, que representa un puzle, en el qual cadascuna de les peces correspondrà a un àmbit vinculat al civisme o la convivència. Així en aquest cas la peça està relacionada amb el soroll, però en altres casos podria estar vinculada a altres aspectes com la tinença responsable d’animals o les escombraries, per posar-ne alguns exemples.



Consells per a les llars i l’espai públic

Per tal d’evitar molèsties al veïnat i qualsevol problema de convivència, sobretot durant les nits es demana a la ciutadania usuària de les terrasses que controli el volum de la veu i als responsables dels establiments de restauració que procurin fer el mínim soroll possible en muntar i desmuntar les taules i cadires, que llencin els vidres en horari diürn, així com respectar els horaris d’obertura i tancament. També pel que fa a l’ús de l’espai públic, en hores de descans cal minimitzar els sorolls quan transitem pel carrer i evitar cridar o molestar. A més, cal recordar que el consum de begudes alcohòliques a la via pública –fora dels espais reservats– està prohibit.

Cal mantenir un volum moderat de la televisió i la música dintre de casa, ja que a l’estiu obrim les finestres i podem provocar soroll sense desitjar-ho. També s’ha de limitar a l’horari diürn l’ús d’electrodomèstics sorollosos, instruments musicals i activitats de bricolatge. I en cas d’acollir alguna celebració que pugui causar més soroll de l’habitual, és totalment recomanable avisar el veïnat.