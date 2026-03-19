Sabadell fa créixer el verd ubà

Sabadell guanyarà aquest hivern un miler d’arbres nous repartits en nou espais verds de la ciutat. L’Ajuntament ja ha iniciat les tasques de plantació, que també inclouen prop de 3.500 plantes arbustives, amb l’objectiu de fer una ciutat més verda, amb més ombra i millor preparada per fer front a les altes temperatures i al canvi climàtic. Les noves plantacions permetran naturalitzar l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i reforçar la xarxa de refugis climàtics, contribuint directament a la salut i el benestar de la ciutadania.
On es planten els nous arbres?
Les actuacions s’estendran sobre una superfície total de prop de 32.000 metres quadrats i es duran a terme en aquests espais verds de la ciutat:
- Parc del Taulí
- Parc Central del Vallès
- Pollancreda de Castellarnau
- Parc de Catalunya
- Parc de la Romeua
- Torrent de la Romeua
- Avinguda de Pablo Iglesias
- Bosc del Poblenou
- Parc del Quebec
Els treballs ja han començat al Parc Central del Vallès i s’aniran desplegant progressivament a la resta d’espais durant les properes setmanes. La previsió és que totes les plantacions quedin enllestides al llarg de l’hivern, l’època més adequada perquè els arbres arrelin correctament i tinguin un bon desenvolupament.
Arbres adaptats al clima i amb menys consum d’aigua
Les espècies escollides estan pensades per al clima actual i futur de la ciutat. Són arbres resistents a la sequera i a les temperatures extremes, amb baix potencial al·lergènic i menor demanda d’aigua. La majoria són espècies autòctones de la plana del Vallès o de l’àmbit mediterrani, com l’alzina, el roure, el pi, el lledoner, l’ametller o el cirerer d’arboç. S’aposta així per arbres que generin ombra, siguin duradors i permetin una gestió més sostenible del verd urbà. Una aposta clara per una ciutat més verda.
El projecte compta amb una inversió de 471.120,11 euros i s’emmarca dins l’estratègia municipal Invertim en allò que importa, concretament en la línia Els diners als carrers, orientada a millorar l’espai públic i naturalitzar la ciutat. Al llarg d’aquest mandat, a Sabadell s’estan plantant uns 4.000 arbres nous, que se sumen als més de 4.000 plantats en els quatre anys anteriors. L’objectiu és arribar als 50.000 arbres repartits per tots els districtes.
Més verd per combatre la calor i millorar el benestar
La presència d’arbres i vegetació és clau per reduir l’efecte d’illa de calor urbana, ja que en zones sense verd les temperatures del sòl poden arribar a ser fins a 10 graus més altes. Els arbres ajuden a refrescar l’ambient, generar ombra, millorar la qualitat de l’aire i reduir el consum energètic. Aquesta aposta pel verd s’ha traduït també en grans projectes de ciutat com la Ronda Collsalarca, el Parc de les Aigües, el Parc del Nord, el passeig Antoni Farrés o els Jardins del Sud, així com en actuacions en escoles, places, carrers i eixos viaris. Amb aquestes actuacions, Sabadell continua avançant cap a una ciutat més cuidada, saludable i preparada per al futur, amb el verd com a element estructural del model de ciutat.
El Parc d’Odessa es transformarà en un gran espai verd de lleure al barri de Can Llong
El Parc d’Odessa iniciarà en els propers dies una actuació de millora que el convertirà en un espai verd de referència per al lleure familiar al barri de Can Llong. El projecte permetrà renovar aquest parc de gairebé 20.000 m², amb més verd, nous jocs infantils, zones d’ombra, espais per fer esport i una àrea de gossos més gran.
Què s'hi farà?
- Més verd i més ombra: Plantació de nous arbres i arbustos, renovació del sistema de reg i creació de zones d’ombra per millorar el confort del parc.
- Nous jocs infantils: Àrees de joc renovades i accessibles, amb propostes adaptades a diferents edats i pensades per al joc inclusiu.
- Espais per fer esport: Nova pista de bàsquet, pista multiesportiva, zona de salut amb aparells de cardio i força, i renovació de les pistes de petanca.
- Zona d’aventura: Creació d’un espai de joc actiu amb elements com rocòdroms, passarel·les i tobogans.
- Espais de descans: Zones de pícnic amb taules i bancs situats sota l’ombra dels arbres.
- Àrea de gossos ampliada: Reubicació i ampliació de l’àrea d’esbarjo caní, amb més equipaments, millor paviment i elements d’agilitat.
- Més seguretat i accessibilitat: Nous passos de vianants elevats al carrer de Varsòvia per facilitar l’accés al parc.
Millora d’espais de joc a tota la ciutat
La transformació del Parc d’Odessa forma part del conjunt d’actuacions que l’Ajuntament impulsa per millorar els espais públics i les zones verdes arreu de Sabadell, amb obres recents o en marxa als Parcs del Nord i de les Aigües, als Jardins del Sud, a l’entorn del Mercat de Campoamor i a diverses places i zones de joc dels barris. Aquesta actuació s’emmarca en l’estratègia Invertim en allò que importa, dins la línia Els diners als carrers.