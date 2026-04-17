Deu escoles bressol municipals de Barcelona tindran cobertes verdes

El Pla de naturalització de cobertes verdes i terrasses a la xarxa municipal d’escoles bressol preveu transformar aquests espais en petits espais verds que millorin la qualitat ambiental dels entorns urbans de proximitat.
L’actuació s’emmarca dins el Programa d’espais de proximitat i interiors, una iniciativa que forma part el Pla Clima, i que reconeix el potencial de cobertes i terrasses d’aquests equipaments públics per convertir-se en espais verds: edificis repartits per tot el territori, de volums baixos i situats en entorns densos i amb gran visibilitat. N’és un exemple l’Escola Bressol Municipal Pere Calafell, situada al districte de Sant Martí, que ja llueix una coberta verda i terrasses laterals amb verd.
La implantació de verd en aquests espais, que va a càrrec de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), inclou diversitat d’espècies vegetals per tal d’afavorir la biodiversitat i evitar el monocultiu.
A banda dels elements naturals, aquestes cobertes verdes estan equipades amb altres elements que permeten recollir l’aigua de la pluja i promouen l’estalvi de recursos. A més, els dissenys harmonitzen amb el tipus d’equipament: formes rodones i infantils, donat que es troben en escoles bressol.
Les deu escoles que formen part d’aquest projecte de naturalització són:
- L’EBM La Puput (Sarrià – Sant Gervasi)
- L’EBM Quatre Torres (Sant Andreu)
- L’EBM Ralet (Nou Barris)
- L’EBM Casa de Nens (l’Eixample)
- L’EBM Sant Medir (Gràcia)
- L’EBM el Fil (Sants-Montjuïc)
- L’EBM Marina (Horta-Guinardó)
- L’EBM Pere Calafell (Sant Martí)
I dues escoles més dels districtes de Ciutat Vella i les Corts.