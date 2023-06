Refugis climàtics a les escoles de Sant Feliu de Llobregat

Dijous 18 de maig s'ha celebrat l'11a edició de la TROCAMBA, la Trobada de Comitès Ambientals d'Alumnes de Sant Feliu de Llobregat. Aquest acte és la culminació de tota la feina que les 15 escoles de la Xarxa d'Escoles + Sostenibles i les 4 escoles bressol municipals han realitzat durant el curs.

Organitzada des del curs 2010-11 pel professorat i alumnat de la Xarxa, la TROCAMBA és un espai de trobada d'alumnes de Primària i Secundària. Una jornada per intercanviar idees i bones pràctiques per treballar pel medi ambient des de l'escola. Durant la TROCAMBA s'organitzen diverses activitats on l'alumnat és el principal protagonista i la cooperació entre centres educatius és el lligam clau de les trobades.

Refugis climàtics a les escoles

El tema d'enguany de la TROCAMBA és els refugis climàtics. Per aquest motiu, a la plaça de la Vila s'ha instal·lat l'exposició Refugis climàtics a Sant Feliu, que explica aquest projecte participatiu liderat per l'Oficina de Serveis Ambientals i la xarxa d'Escoles+sostenibles de la ciutat, i que promou la renaturalització dels centres educatius i dels seus entorns. L'objectiu del projecte Refugis climàtics a les escoles és crear una xarxa de refugis naturals que acullin la biodiversitat, millorin la qualitat del sòl, retinguin aigua i humitat, i esdevinguin espais de confort tèrmic per protegir-nos dels efectes del canvi climàtic.

Durant la darrera Fira, l'espai Medi Ambient va acollir durant tota la jornada de dissabte aquesta exposició. Les persones que van visitar l'Espai Moments, situat al carrer de Laureà Miró, van poder veure una mostra dels projectes realitzats per l'alumnat de les escoles més sostenibles de Sant Feliu per contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic a la nostra ciutat.