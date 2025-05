200 alumnes de Sant Feliu de Llobregat participen a la Trocamba

Uns 200 alumnes de primària i secundària dels 19 centres educatius de la ciutat han participat aquest dijous en la 13a Trobada de Comitès Ambientals d'Alumnes de Sant Feliu (Trocamba). Aquest acte és la culminació de tota la feina que les 15 escoles de la Xarxa d'Escoles + Sostenibles (totes les escoles de Sant Feliu, també l'Escola d'Adults) i les 4 escoles bressol municipals han realitzat durant el curs, treballant en aquest cas la temàtica de la sequera i els efectes del canvi climàtic.

Durant tot el matí, l'alumnat de cicle mitjà, superior i ESO han treballat per equips a la plaça de la Vila, on hi havia la Fira d'Intercanvi de projectes de sostenibilitat, i als jardins del Palau Falguera, on s'han fet diversos tallers i jocs de coneixença. Al Casal de Joves han fet tallers de papiroflèxia i expressió artística, i a Ràdio Sant Feliu, diversos equips han realitzat un pòdcast, en què han explicat el treball fet durant la jornada. Aquesta mateixa peça s'ha emès com a crònica del dia a la tarda, quan el Palau Falguera ha acollit la cloenda de la Trocamba 2025.

Després d'un matí d'activitats, l'alumnat s'ha trobat als jardins del palau per fer-se la foto de grup i començar a l'auditori l'acte de cloenda, que ha començat amb la presentació dels i les participants i la realització d'una performance simbolitzant la lluita contra la sequera i els efectes del canvi climàtic. Després, alumnat i professorat han anat explicant les conclusions del treball d'aquest curs.

"Sant Feliu és un exemple de municipi en participació i en la lluita contra el canvi climàtic"

La cloenda ha comptat amb la participació de la cap del Servei d'Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, en nom de la XESC (Xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Catalunya), Cristina Palés, qui ha felicitat la ciutat: "Sant Feliu és un exemple de municipi en la lluita contra el canvi climàtic. Tots els centres esteu a la Xarxa i això diu molt de vosaltres, com el que heu fet avui. Mil gràcies i moltes felicitats", comentava. Palès també animava l'alumnat a mantenir el treball i l'esforç i no aturar-se tot i que el decret de sequera ja no estigui vigent, "perquè en vindran més", reiterava.

A la cloenda també hi ha participat l'alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes Borrell, qui ha volgut felicitar l'equip organitzador per comptar amb la participació de totes les escoles de la ciutat. "Continuarem treballant, des de les escoles bressol fins a la d'adults, perquè hem de lluitar contra les sequeres. És el nostre compromís". Borrell, que ha incidit també en "la importància de l'intercanvi generat" i en la lluita contra el malbaratament alimentari "que sé que heu treballat", ha finalitzat recordant el projecte de Refugis climàtics a les escoles, que entrarà en funcionament el pròxim curs acadèmic.

Escoles + Sostenibles i Verdes

La Trocamba és un espai de trobada d'alumnes de primària i secundària organitzada des del curs 2010-2011 pel professorat i alumnat de la Xarxa. Una jornada per intercanviar idees i bones pràctiques per treballar pel medi ambient des de l'escola organitzat per la Xarxa d'Escoles + Sostenibles de Sant Feliu. La Xarxa forma part del Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya, i treballa conjuntament amb els més de 1.500 centres educatius del país que constitueixen la Xarxa d'escoles per la Sostenibilitat de Catalunya.

Així mateix, Sant Feliu forma part de l'equip de coordinació de la Xarxa Estatal Escuelas Sostenibles en Red (Esenred), formada per administracions de tot l'estat (ajuntaments, governs regionals, diputacions...) que promouen l'Educació per la Sostenibilitat a més de 4.000 centres educatius de tot el territori espanyol.