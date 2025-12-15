Reconeixement a la mobilitat ciclista per Sant Boi, Sant Just i Sant Joan Despí

Font: AMB 

15/12/2025 - 08:18

Els premis RedBici reconeixen 13 de les principals autoritats locals en mobilitat ciclista a Espanya el 2025

Madrid va acollir la cerimònia de lliurament de premis, organitzada per RedBici i presidida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquests premis, que busquen promoure l'ús quotidià de la bicicleta a Espanya, van reconèixer la tasca d'onze ajuntaments espanyols i dues diputacions provincials.

Concretament, van ser guardonades les ciutats de Bilbao, Astillero, Múrcia, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Elx, Valladolid, Vitòria, Sant Just Desvern, Màlaga i Paracuellos de Jarama, i les províncies de Girona i Àlaba

 

Onze ciutats i dues províncies espanyoles han guanyat els Premis RedBici 2025, un reconeixement atorgat a les administracions públiques locals que promouen projectes, iniciatives o accions destinats a fomentar i facilitar l'ús quotidià de la bicicleta en zones urbanes i metropolitanes.

Els premis van ser creats per la Xarxa de Ciutats i Territoris per la Bicicleta RedBici que actualment aplega més de 150 municipis i entitats supramunicipals i que ha estat presidida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durant els darrers deu anys. Aquests premis es van establir el 2019 i se celebren cada dos anys en una ciutat diferent.

Els guanyadors d'aquesta nova edició van ser reconeguts en la cerimònia de lliurament de premis celebrada a la seu de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a Madrid.

L'acte va comptar amb l'intervenció del presidente de la RedBici, Antoni Poveda, i amb la participació del vicepresidents de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón.

"Amb els Premis RedBici 2025, aquest any reconeixem la feina d'11 municipis i dos consells comarcals que han demostrat un ferm compromís amb la mobilitat sostenible i han promogut projectes fonamentals per fer les ciutats i regions més amigables per a la bicicleta", explica Antoni Poveda, president de RedBici.

Poveda es va referir a la crisi climàtica, afirmant que "és essencial prendre mesures" i que "la situació s'ha de revertir". "Els tipus d'accions i projectes que acabem de reconèixer són un referent en la lluita contra el canvi climàtic. Estem convençuts que ho podem fer i que la bicicleta és un mitjà de transport que s'integrarà cada cop més en el paisatge urbà de les nostres ciutats", va afegir.

El president de RedBici va celebrar la participació de tots els municipis que es van presentar als Premis RedBici 2025, grans i petits, i va felicitar els guanyadors. "La mobilitat del demà es construeix avui, i nosaltres estem liderant el canvi", va explicar.

"Per a l'AMB, que és la tercera administració pública més gran de Catalunya, és un honor ostentar la presidència de l'associació RedBici. Com a líders en mobilitat sostenible a Espanya i Europa, i com a pioners en la creació d'infraestructures i serveis ciclistes metropolitans, celebrem l'impuls que altres ciutats del país estan donant a aquest saludable mode de transport, que està guanyant cada vegada més seguidors. Hem de continuar treballant junts, i la col·laboració entre administracions és crucial per continuar avançant", explica Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.

"Els ajuntaments i els consells comarcals guardonats han demostrat un ferm compromís. Han aconseguit transformar els seus carrers en espais més segurs, saludables i amigables per a les persones, com també estem fent a l'AMB a la ciutat de Barcelona", afegeix Cordón. Recorda els tres projectes clau impulsats per l'AMB que estan transformant aquesta zona: laBicivia, la xarxa ciclista que connecta els 36 municipis de l'àrea metropolitana, que arribarà als 550 km un cop estigui completada; AMBici, el servei públic de bicicleta metropolitana que ja funciona en 15 municipis amb més de 236 estacions i 2.600 bicicletes; i Bicibox, l'aparcament segur per a bicicletes ja present en 31 ubicacions.

 

Categories de premis 

Els Premis RedBici reconeixen els esforços de les administracions públiques en nou categories:

  1. Lideratge i compromís institucional.
  2. Infraestructura ciclista urbana i aparcament.
  3. Infraestructura ciclista interurbana.
  4. Educació i promoció.
  5. Governança compartida de les polítiques ciclistes.
  6. Innovació.
  7. Acceleració.
  8. Economia de la bicicleta.
  9. 30 dies en bicicleta.

Algunes categories consideren atorgar dos premis, tenint en compte diferents mides de població (municipis amb més de 50.000 habitants i municipis amb menys de 50.000 habitants).

 

Lideratge i compromís institucional
Més de 50.000 habitants Projecte
Ajuntament de Bilbao Bilbao pedala cap al futur. Pel seu compromís integral amb la promoció de recursos ciclistes i eines de planificació.
Menys de 50.000 habitants Projecte
Ajuntament d'Astillero Pla director de mobilitat sostenible. Pels seus esforços per definir una estratègia de mobilitat sostenible a escala municipal

 

Infraestructura ciclista urbana i aparcament
Més de 50.000 habitants Projecte
Ajuntament de Múrcia

Creació de 54 km de carrils bici segregats / Instal·lacions d'aparcament segur a la plaça Circular, a la plaça González Conde i a la plaça San Agustín. Per a una expansió sense precedents de la xarxa ciclista de la ciutat i de les instal·lacions d'aparcament segur.

Menys de 50.000 habitants Projecte
Ajuntament de Sant Joan Despí Implementació d'una via ciclista a l'avinguda Onze de Setembre i al carrer Major. Per la implementació d'una infraestructura contínua, segura i connectada dins del municipi.

 

Infraestructura ciclista interurbana
Guardonat Projecte
Consell Comarcal de Girona Estudi d'impacte de les Ecovies de Girona i nova definició de «carrera local». Per la seva visió territorial i la promoció d'una xarxa ciclista amb un impacte econòmic, social i mediambiental

 

Educació i promoció
Guardonat Projecte
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat RodAmable, deixem enrere el bullying (Sigues amable, deixa enrere l'assetjament). Per integrar la convivència, l'educació i la mobilitat sostenible a les escoles.
Ajuntament d'Elx La Ciudad que Pedalea (La ciutat que pedala): Educació, seguretat i cultura ciclista des de l'Escola de Seguretat Viària Pedro Tenza. Pel seu programa pioner de cultura ciclista des de ben petits.

 

Governança compartida de les polítiques ciclistes
Guardonat Projecte
Ajuntament de Valladolid Expansió del sistema BIKI als municipis de l'entorn. Pel seu model de col·laboració intermunicipal i expansió coordinada del sistema públic de bicicletes.

 

Innovació
Més de 50.000 habitants Projecte
Ajuntament de Vitòria-Gasteiz Promoció de l'ús de bicicletes de càrrega elèctriques per a sortides familiars. Per promoure alternatives innovadores als vehicles privats en la mobilitat quotidiana.
Menys de 50.000 habitants Projecte
Ajuntament de Sant Just Desvern Bicicletes de càrrega rotatives a les escoles públiques. Per promoure un model pioner de logística ciclista a les escoles

 

Acceleració
Guardonat Projecte
Ajuntament de Málaga Pla director de la bicicleta (2022-2035). Per l'impuls decidit que ha donat en els darrers anys a la transformació de la mobilitat ciclista a la ciutat.

 

Economia de la bicicleta
Guardonat Projecte
Diputació Foral d'Àlaba Nova proposta turística integral "Álava by bike". Per dissenyar una estratègia turística basada en la bicicleta com a motor econòmic i territorial.

 

30 días en bici
Guardonat Projecte
Ajuntament de Paracuellos de Jarama

Es reconeix la participació activa de l'Ajuntament en la promoció de la campanya nacional "30 Days on a Bike" durant l'abril de 2025, fomentant la mobilitat ciclista a través d'activitats, reptes i comunicació pública.

 

 

Etiquetes: 
bicicleta
Categories: 
Mobilitat

Relacionats

Notícia

Es presenta la Baik, la nova bicicleta elèctrica de Manresa

Manresa presenta la flota del Baik i obre la presubscripció del nou servei públic de bicicleta elèctrica

Notícia

Castelldefels suma 1800 metres nous de carril bici segregat

Finalitzen els treballs de connexió del carril bici d’avinguda Màlaga i avinguda de Castelldefels amb la platja · Es tracta d’un carril que uneix el centre amb el litoral castelldefelenc.

Article

El Bicing, camí d’assolir els 20 milions de viatges anuals aquest any

El Bicing es proposa assolir aquest 2025 els 20 milions de desplaçaments anuals, un 5 % més que l’any anterior. El 2026 completarà el seu pla d’ampliació amb 36 noves estacions, 11 de les quals estaran ubicades en barris de muntanya. Així, es consolida com un servei essencial que promou una Barcelona més ben connectada i saludable.

Butlletí

Enviaments anteriors