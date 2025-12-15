Els premis RedBici reconeixen 13 de les principals autoritats locals en mobilitat ciclista a Espanya el 2025
Madrid va acollir la cerimònia de lliurament de premis, organitzada per RedBici i presidida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquests premis, que busquen promoure l'ús quotidià de la bicicleta a Espanya, van reconèixer la tasca d'onze ajuntaments espanyols i dues diputacions provincials.
Concretament, van ser guardonades les ciutats de Bilbao, Astillero, Múrcia, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Elx, Valladolid, Vitòria, Sant Just Desvern, Màlaga i Paracuellos de Jarama, i les províncies de Girona i Àlaba
Onze ciutats i dues províncies espanyoles han guanyat els Premis RedBici 2025, un reconeixement atorgat a les administracions públiques locals que promouen projectes, iniciatives o accions destinats a fomentar i facilitar l'ús quotidià de la bicicleta en zones urbanes i metropolitanes.
Els premis van ser creats per la Xarxa de Ciutats i Territoris per la Bicicleta RedBici que actualment aplega més de 150 municipis i entitats supramunicipals i que ha estat presidida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durant els darrers deu anys. Aquests premis es van establir el 2019 i se celebren cada dos anys en una ciutat diferent.
Els guanyadors d'aquesta nova edició van ser reconeguts en la cerimònia de lliurament de premis celebrada a la seu de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a Madrid.
L'acte va comptar amb l'intervenció del presidente de la RedBici, Antoni Poveda, i amb la participació del vicepresidents de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón.
"Amb els Premis RedBici 2025, aquest any reconeixem la feina d'11 municipis i dos consells comarcals que han demostrat un ferm compromís amb la mobilitat sostenible i han promogut projectes fonamentals per fer les ciutats i regions més amigables per a la bicicleta", explica Antoni Poveda, president de RedBici.
Poveda es va referir a la crisi climàtica, afirmant que "és essencial prendre mesures" i que "la situació s'ha de revertir". "Els tipus d'accions i projectes que acabem de reconèixer són un referent en la lluita contra el canvi climàtic. Estem convençuts que ho podem fer i que la bicicleta és un mitjà de transport que s'integrarà cada cop més en el paisatge urbà de les nostres ciutats", va afegir.
El president de RedBici va celebrar la participació de tots els municipis que es van presentar als Premis RedBici 2025, grans i petits, i va felicitar els guanyadors. "La mobilitat del demà es construeix avui, i nosaltres estem liderant el canvi", va explicar.
"Per a l'AMB, que és la tercera administració pública més gran de Catalunya, és un honor ostentar la presidència de l'associació RedBici. Com a líders en mobilitat sostenible a Espanya i Europa, i com a pioners en la creació d'infraestructures i serveis ciclistes metropolitans, celebrem l'impuls que altres ciutats del país estan donant a aquest saludable mode de transport, que està guanyant cada vegada més seguidors. Hem de continuar treballant junts, i la col·laboració entre administracions és crucial per continuar avançant", explica Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.
"Els ajuntaments i els consells comarcals guardonats han demostrat un ferm compromís. Han aconseguit transformar els seus carrers en espais més segurs, saludables i amigables per a les persones, com també estem fent a l'AMB a la ciutat de Barcelona", afegeix Cordón. Recorda els tres projectes clau impulsats per l'AMB que estan transformant aquesta zona: laBicivia, la xarxa ciclista que connecta els 36 municipis de l'àrea metropolitana, que arribarà als 550 km un cop estigui completada; AMBici, el servei públic de bicicleta metropolitana que ja funciona en 15 municipis amb més de 236 estacions i 2.600 bicicletes; i Bicibox, l'aparcament segur per a bicicletes ja present en 31 ubicacions.
Categories de premis
Els Premis RedBici reconeixen els esforços de les administracions públiques en nou categories:
- Lideratge i compromís institucional.
- Infraestructura ciclista urbana i aparcament.
- Infraestructura ciclista interurbana.
- Educació i promoció.
- Governança compartida de les polítiques ciclistes.
- Innovació.
- Acceleració.
- Economia de la bicicleta.
- 30 dies en bicicleta.
Algunes categories consideren atorgar dos premis, tenint en compte diferents mides de població (municipis amb més de 50.000 habitants i municipis amb menys de 50.000 habitants).
|Lideratge i compromís institucional
|Més de 50.000 habitants
|Projecte
|Ajuntament de Bilbao
|Bilbao pedala cap al futur. Pel seu compromís integral amb la promoció de recursos ciclistes i eines de planificació.
|Menys de 50.000 habitants
|Projecte
|Ajuntament d'Astillero
|Pla director de mobilitat sostenible. Pels seus esforços per definir una estratègia de mobilitat sostenible a escala municipal
|Infraestructura ciclista urbana i aparcament
|Més de 50.000 habitants
|Projecte
|Ajuntament de Múrcia
|
Creació de 54 km de carrils bici segregats / Instal·lacions d'aparcament segur a la plaça Circular, a la plaça González Conde i a la plaça San Agustín. Per a una expansió sense precedents de la xarxa ciclista de la ciutat i de les instal·lacions d'aparcament segur.
|Menys de 50.000 habitants
|Projecte
|Ajuntament de Sant Joan Despí
|Implementació d'una via ciclista a l'avinguda Onze de Setembre i al carrer Major. Per la implementació d'una infraestructura contínua, segura i connectada dins del municipi.
|Infraestructura ciclista interurbana
|Guardonat
|Projecte
|Consell Comarcal de Girona
|Estudi d'impacte de les Ecovies de Girona i nova definició de «carrera local». Per la seva visió territorial i la promoció d'una xarxa ciclista amb un impacte econòmic, social i mediambiental
|Educació i promoció
|Guardonat
|Projecte
|Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
|RodAmable, deixem enrere el bullying (Sigues amable, deixa enrere l'assetjament). Per integrar la convivència, l'educació i la mobilitat sostenible a les escoles.
|Ajuntament d'Elx
|La Ciudad que Pedalea (La ciutat que pedala): Educació, seguretat i cultura ciclista des de l'Escola de Seguretat Viària Pedro Tenza. Pel seu programa pioner de cultura ciclista des de ben petits.
|Governança compartida de les polítiques ciclistes
|Guardonat
|Projecte
|Ajuntament de Valladolid
|Expansió del sistema BIKI als municipis de l'entorn. Pel seu model de col·laboració intermunicipal i expansió coordinada del sistema públic de bicicletes.
|Innovació
|Més de 50.000 habitants
|Projecte
|Ajuntament de Vitòria-Gasteiz
|Promoció de l'ús de bicicletes de càrrega elèctriques per a sortides familiars. Per promoure alternatives innovadores als vehicles privats en la mobilitat quotidiana.
|Menys de 50.000 habitants
|Projecte
|Ajuntament de Sant Just Desvern
|Bicicletes de càrrega rotatives a les escoles públiques. Per promoure un model pioner de logística ciclista a les escoles
|Acceleració
|Guardonat
|Projecte
|Ajuntament de Málaga
|Pla director de la bicicleta (2022-2035). Per l'impuls decidit que ha donat en els darrers anys a la transformació de la mobilitat ciclista a la ciutat.
|Economia de la bicicleta
|Guardonat
|Projecte
|Diputació Foral d'Àlaba
|Nova proposta turística integral "Álava by bike". Per dissenyar una estratègia turística basada en la bicicleta com a motor econòmic i territorial.
|30 días en bici
|Guardonat
|Projecte
|Ajuntament de Paracuellos de Jarama
|
Es reconeix la participació activa de l'Ajuntament en la promoció de la campanya nacional "30 Days on a Bike" durant l'abril de 2025, fomentant la mobilitat ciclista a través d'activitats, reptes i comunicació pública.