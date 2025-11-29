Es presenta la Baik, la nova bicicleta elèctrica de Manresa

Font: Canal Taronja i Ajuntament de Manresa
Manresa presenta la flota del Baik i obre la presubscripció del nou servei públic de bicicleta elèctrica
L’Ajuntament de Manresa ha mostrat les primeres unitats del nou sistema, que estarà operatiu a principis de març i serà gestionat per l’empresa especialitzada Cooltra. El Baik posarà en circulació 200 bicicletes elèctriques amb un model híbrid pioner a l’Estat: permetrà l’ús turístic de curta durada i l’abonament de llarga durada per a usuaris habituals de la bicicleta.
L’Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dijous les primeres bicicletes del Baik, el nou servei municipal de bicicletes elèctriques compartides que entrarà en funcionament a principis de març del 2025. L’acte, que ha servit per visualitzar la flota i donar el tret de sortida a la campanya de presubscripció suposa la materialització d’una de les apostes estratègiques del mandat per transformar la mobilitat a la ciutat i oferir alternatives reals al vehicle privat.
La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila Marta; i del regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia Estany, acompanyats de representants de Cooltra, l’empresa adjudicatària que gestionarà el sistema.
Més que bicicletes: una estratègia de ciutat connectada
El desplegament del Baik no és una acció aïllada, sinó que s’inscriu dins d’una política global per fer de Manresa una ciutat més amable, sostenible i connectada. L’objectiu és pacificar el trànsit i reduir emissions facilitant la mobilitat activa. Perquè el servei sigui un èxit, l’Ajuntament està treballant en paral·lel en la millora de la infraestructura: llocs per aparcar i carrils bici per on circular de forma segregada als vehicles.
En aquest sentit, el servei anirà acompanyat d’un reforç notable de l’aparcament: s’estan instal·lant 36 noves estacions (amb capacitat per a vuit bicicletes cadascuna), que se sumen a les 55 existents, amb l’objectiu d’assolir els 90 punts d’aparcament i 688 places distribuïdes per tota la ciutat i cobrint els principals punts d’interès turístic, cultural i de mobilitat quotidiana.
Pel que fa a la xarxa pedalable, el pla de nous carrils bici avança progressivament. De fet, ahir va començar una obra clau i llargament reivindicada: el tram que connectarà definitivament el carril bici de la carretera de Santpedor amb la xarxa urbana de Manresa. Aquest eix no només millorarà la mobilitat quotidiana, sinó que obrirà un accés directe al Parc de l’Agulla (porta d’entrada de l’Anella Verda), reforçant així l’interès turístic i de lleure de la ciutat. A més, aquesta actuació permetrà cosir la ciutat amb els municipis veïns i garantirà que els usuaris del Baik i els ciclistes particulars puguin circular amb continuïtat i seguretat des de l’entrada nord fins al centre.
Més enllà d'aquesta actuació immediata, l'Ajuntament treballa amb una visió de futur per ampliar la xarxa. En aquest sentit, s'ha realitzat un estudi específic per definir i prioritzar el desenvolupament de nous carrils bici a curt i mig termini en coherència amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla estratègic de vies ciclistes del Bages. L’objectiu és configurar una xarxa que connecti les zones més rellevants del municipi, assegurant-ne la continuïtat i seguretat. Fruit d'aquesta planificació, a mig termini es preveu actuar a la carretera del Pont de Vilomara. Aquest nou tram permetria connectar la ciutat amb l'Hospital de Sant Joan de Déu i enllaçar amb el carril bici de Viladordis, cosint així barris i equipaments sanitaris.
El Baik neix amb la voluntat de ser un referent. A diferència d’altres sistemes convencionals, Manresa aposta per un model inèdit en una administració pública a l’Estat espanyol, emmirallant-se en experiències d’èxit a França. El tret diferencial és la seva flexibilitat, dissenyada per cobrir dues necessitats molt diferents amb una mateixa flota de 200 bicicletes elèctriques. El servei oferirà dues modalitats de lloguer en un sistema flexible i adaptat als usos de la ciutat: una opció de curta durada, pensada per a visitants i turistes que necessiten una bicicleta per a estades d’un màxim d’una setmana, i una opció de llarga durada, concebuda per a les persones que viuen, treballen o estudien a la ciutat, amb lloguers mensuals o anuals que poden arribar fins als dos anys.
Inici de la presubscripció i finançament
Amb l’arribada de les primeres unitats, s’obre des d’ara la campanya de presubscripció. Tant residents com visitants ja poden informar-se i reservar la seva bicicleta abans de la posada en marxa oficial del servei, prevista per a l’inici del març de l’any vinent.
El projecte compta amb un pressupost de 590.000 euros i està finançat a través dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí dels fons europeus Next Generation, gestionats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Generalitat de Catalunya. A més, el servei estrenarà pròximament una base operativa a la plaça Bages, que funcionarà com a punt d’atenció a l’usuari, taller i magatzem logístic.