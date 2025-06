El programa Pajaritas Azules d'Aspapel ha celebrat la 9a edició i reconeix l'excel·lència per la seva gestió en la recollida selectiva per al reciclatge de paper i cartró a 49 entitats locals de 15 comunitats autònomes, les quals presten servei a 14 milions d'habitants. Del conjunt d'entitats locals premiades, 25 han estat reconegudes amb el premi especial Pajarita Ilustre; 16 han obtingut tres Pajaritas Azules; quatre n'han aconseguit dos; i quatre més n'han aconseguit una.

L'acte de lliurament ha estat encapçalat per Marta Gómez Palenque, directora general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Jordi Aguiló, president d' ASPAPEL ; i Manuel Fernández, president de REPACAR. Així, una de les novetats principals d'aquesta edició és la incorporació de REPACAR —l'Associació Espanyola de Recicladors Recuperadors de Paper i Cartró— al programa Pajaritas Azules. Aquesta aliança amb ASPAPEL reforça la col·laboració de la cadena de valor per continuar impulsant la qualitat de la recollida selectiva de paper i cartró.

Tal com ha explicat Marta Gómez Palenque: "Coneixem les meravelloses dades de recollida i reciclatge de paper i cartró, així que enhorabona a tots els ajuntaments per encoratjar i impulsar aquesta pràctica i per passar l'exhaustiva avaluació que us ha fet mereixedors del guardó de Pajaritas Azules. Enhorabona també a les empreses i associacions i cartró a Europa. Us animo tothom a seguir per aquest camí, reciclant i apostant per l'economia circular” .

Per la seva banda, durant la seva intervenció, Jordi Aguiló ha assegurat que "el model de reciclatge de paper i cartró a Espanya és un cas d'èxit, amb xifres que ens situen al capdavant d'Europa. Un èxit en què els ajuntaments són impulsors d'una cultura del reciclatge cada cop més consolidada a la societat".

D'altra banda, Manuel Fernández ha recalcat la importància de la cooperació entre REPACAR i ASPAPEL "per continuar treballant per una recollida selectiva de més qualitat, reforçant a més la col·laboració entre les entitats públiques i el sector privat. Impulsar conjuntament aquest programa és tot un al·licient per avançar cap a un model de recollida i reciclatge més coordinat, eficient i sostenible".

El regidor de Neteja i Recollida de Residus, David Solé, va recollir el premi en representació de l’Ajuntament de Castelldefels. Aquest és el quart any consecutiu que la ciutat rep aquest reconeixement. L’Ajuntament de Castelldefels agraeix la col·laboració de la ciutadania i reafirma el seu compromís amb una gestió eficient i responsable dels residus, clau per a una ciutat més neta i sostenible.

Ajuntaments compromesos amb el reciclatge blau

Els premis es concedeixen en funció d'una avaluació anual basada en 21 indicadors clau, que inclouen des de l'eficiència en la recollida del contenidor blau i d'altres recollides complementàries, fins a les campanyes de sensibilització, la qualitat del material recollit i la planificació reguladora.

Les comunitats autònomes amb més entitats locals premiades han estat la Comunitat de Madrid amb deu, Andalusia amb vuit i Catalunya amb set. El segueixen Castella i Lleó amb cinc i les Illes Balears amb tres. Amb dues entitats guardonades figuren Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Euskadi, Galícia i Regió de Múrcia, mentre que el Principat d'Astúries, la Comunitat Valenciana, Extremadura i la Rioja compten amb una entitat reconeguda cadascuna.

Entre les entitats locals que han rebut el màxim reconeixement amb la Pajarita Il·lustre hi ha els ajuntaments de Barcelona, ​​Bilbao, Cadis, Ciudad Real, Còrdova – Sadeco, Coslada, El Prat del Llobregat, Fuenlabrada, Getafe – Lyma, Gijón – EMULSA, Granadilla d'Abona – SermuGran, Lleida, Logroño, Mollet del Vallès, San Fernando, Sant Boi de Llobregat, Sevilla – LIPASAM, Soria, Valladolid, Consorci de Residus i Energia de Menorca, Consorcio R.S.U. Ciudad Real – R.S.U Medio Ambiente, Diputación de Córdoba – EPREMASA, Gestión de Residuos Huesca S.A.U – GRHUSA, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental i la Mancomunidad de San Marcos..

Així mateix, les tres Pajaritas Azules també han anat a parar als ajuntaments d'Alcorcón – ESMASA, Burgos, Càceres, Calvià – Calvià 2000, Castelldefels, Las Rozas de Madrid, Leganés, Lorca – Limusa, Màlaga – LIMASAM, Palma de Mallorca – EMAYAID, Pinto, Reus, Rivas-Vaciamadrid – RIVAMADRID Salamanca, Segòvia i Saragossa. Per la seva banda, els ajuntaments de Dos Hermanas, Múrcia, Paterna i Concello de Lugo han rebut dos Pajaritas Azules. Finalment, els ajuntaments d'Alcobendas, Las Palmas de Gran Canària, Madrid i el Concello d'Ourense han rebut una Pajarita Blava.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha recollit el guardó. Ha estat acompanyada pel regidor de l'àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos.

Durant la trobada, s'ha mostrat el vídeo de la campanya #RecíclateyRecicla, que ret homenatge a l'icònic contenidor blau en el 25è aniversari. Amb missatges com “No facis ghosting al contenidor blau”, la campanya convida la ciutadania a reciclar més i millor. Per això, es recorda que al contenidor blau només s'ha de dipositar paper i cartró, evitant altres residus com brics, bateries, joguines, roba o bolquers. També s'incideix en la importància de plegar les caixes abans d'introduir-les al contenidor blau i evitar que quedin a la via pública, entre d'altres.

Espanya, líder en reciclatge de paper i cartró

Un any més, Espanya es manté com un país de referència en matèria de reciclatge de paper i cartó. Segons les últimes dades estimades, el 2024 es van reciclar 5,2 milions de tones de paper i cartró, cosa que situaria la taxa de reciclatge en el 84,8%. Aquest èxit col·lectiu ha permès reciclar un volum equivalent a 52 estadis de futbol plens de paper i cartró, evitant l'emissió de 6,8 milions de tones de CO₂ equivalent a abocador.

Amb nou anys d'història, Pajaritas Azules s'ha consolidat com a programa d'assessorament, avaluació i reconeixement que impulsa la millora contínua a la recollida selectiva de paper i cartró. En aquesta edició, el programa ha posat focus en dos aspectes clau:

- Campanyes de comunicació dirigides a mobilitzar les primeres baules de la cadena de reciclatge. L'objectiu és que ciutadans i comerciants dipositin el paper i cartró als contenidors blaus o altres sistemes de recollida habilitats, sempre plegat i sense altres residus.

- Procediments de control de qualitat, que ara exigeixen mesuraments periòdics i una metodologia més exhaustiva per assegurar una inspecció eficaç. Per mantenir o progressar de categoria, les entitats han de desenvolupar un pla de millora, ja que cada any el programa és més exigent. Pajaritas Azules acompanya els participants en aquesta tasca a través d'assessorament tècnic i duu a terme una avaluació anual. Aquelles que destaquen pel seu acompliment reben una, dues o tres Pajaritas Azules, en funció dels resultats obtinguts. A més, les entitats que aconsegueixen obtenir tres Pajaritas Azules durant més de cinc anys consecutius són distingides amb el reconeixement especial Pajarita Ilustre.