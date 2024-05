Re-Natura Mataró s'obre a la participació ciutadana

L’Ajuntament de Mataró va presentar a l’octubre passat el projecte Re-Natura Mataró, que preveu diferents actuacions per recuperar, millorar i adaptar a nous usos les rieres, zones verdes i patis escolars de la ciutat. El projecte s’obre ara a la participació ciutadana per compartir i recollir propostes amb una primera sessió pública el 14 de maig, presentacions als consells de participació, i també amb activitats d’exploració d’espais naturals on es preveu fer intervencions.