Barcelona ha fet a un pas endavant per incorporar les demandes de la ciutadania pel que fa a les accions necessàries per fer front a l’emergència climàtica, i posa en marxa l’Assemblea Ciutadana pel Clima, en format d’assemblea deliberativa ciutadana. En aquesta assemblea, ciutadans i ciutadanes residents a la ciutat, escollits de manera aleatòria, mantenint la representativitat social i territorial, han debatut de manera presencial les mesures necessàries per fer front a l’emergència climàtica a la ciutat de Barcelona i concretar les recomanacions per millorar-la, donant resposta a la pregunta “Què podem fer per fer front a l’emergència climàtica?”

Després de diferents sessions de debat, reunions en grups reduïts i intervencions de persones expertes, l’Assemblea ha deliberat per escollir les propostes que s’han presentat a l’acte de tancament de l’Assemblea Ciutadana pel Clima.





Propostes per impulsar la transició energètica

Reducció del consum energètic de l’Ajuntament de Barcelona.

Promoció de les comunitats energètiques amb la normativa necessària.

Consum energètic mínim vital i desincentivació del consum excessiu.

Pol d’empreses dedicades a la reducció del consum energètic.

Reciclatge dels electrodomèstics poc eficients quan n’acabi la vida útil.

Reciclatge de les instal·lacions d’energia renovable i monitoratge dels impactes.

Regulació del preu del lloguer segons l’eficiència energètica de l’habitatge.

Propostes de mobilitat sostenible

Impuls dels vehicles compartits.

Intercanviadors i busos llançadora a les entrades de Barcelona.

Eixos verds de bicicletes i vianants.

Naturalització dels carrers.

Abaratiment del transport públic.

Foment del teletreball.

Ampliació de la xarxa de bus per fer-la més accessible.

Transformació de la zona de baixes emissions per establir un límit de quilòmetres anuals.

Creació d’aplicacions per coordinar la mobilitat sostenible i millorar la petjada de carboni personal.

Propostes de consum responsable

Campanyes de sensibilització de consum responsable.

Més informació per millorar la separació dels residus als contenidors.

Creació d’una aplicació i d’una targeta per fomentar el consum responsable.

Reducció del cost dels productes ecològics i de proximitat.



Barcelona ha estat la primera ciutat de l’Estat que ha impulsat una assemblea deliberativa sobre el canvi climàtic en l’àmbit local, seguint experiències internacionals com l’Assemblea pel Clima francesa, l’escocesa o l’espanyola. L’Assemblea Ciutadana pel Clima és la segona assemblea deliberativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona després del Fòrum Jove BCN.