L’estudi es porta a terme a una profunditat de 18 metres, en una superfície de 750 metres quadrats del fons marí delimitada per cinc punts, que indiquen on acaba la praderia i comença el fons sorrenc. La previsió és situar una segona estació d’observació el 2024.

La recerca preveu fer el seguiment del nombre de plantes per metre quadrat de praderia, la cobertura (percentatge de substrat ocupat per posidònia viva respecte de la superfície ocupada per sorra i mata morta), el grau d’enterrament de la planta (respecte del nivell de la sorra), la dinàmica dels sediments i, sobretot, l’alteració dels límits de la praderia, per tal de detectar si se’n produeixen eventuals regressions o expansions. La metodologia de l’estudi té com a referència la utilitzada a la iniciativa Alguer de Mataró.

Participació ciutadana

El projecte, que ja ha arrencat amb una primera immersió al juny amb submarinistes voluntaris de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), està obert a tota la ciutadania que disposi de la titulació de busseig de nivell avançat. La segona immersió es farà aquest dissabte, 22 de juliol. Les persones interessades a participar-hi han de contactar amb el Centre d’Estudis del Mar (cem@diba.cat).