Prevenir el malbaratament alimentari als menjadors escolars

L’Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles (Osona) ha acollit la presentació oficial de la “Guia per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari als menjadors escolars”, que s’ha fet amb la col·laboració del Departament d’Educació i de diverses entitats i empreses del sector.

El document posa les bases per dissenyar i implantar un pla de prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural publica una nova guia sectorial per ajudar els menjadors escolars a prevenir el malbaratament alimentari. La Guia per a la prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars, que s’ha realitzat en col·laboració amb el Departament d’Educació i de diverses entitats i empreses del sector, s’ha presentat oficialment a l’Institut Escola Mossèn Cinto (Folgueroles), on ha tingut lloc la Jornada “Prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars”.

L’acte ha aplegat gairebé un centenar de persones i ha comptat amb la benvinguda del secretari d’Alimentació del Departament, Carmel Mòdol i Bresolí, i la secretària de Transformació Educativa del Departament d’Educació, Núria Mora i la directora del centre, Sílvia Rodríguez.

Mòdol ha destacat que aquest document “posa les bases per dissenyar i implantar un pla de prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars”. La guia ofereix al sector una eina de referència per donar compliment a una de les obligacions que recull la Llei 3/2020, de l’11 de març, per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, per als agents de la cadena alimentària, a excepció de les microempreses que és disposar d’un pla de prevenció del malbaratament alimentari.

“Els centres educatius també tenen la responsabilitat de dissenyar programes d’educació per la reducció del malbaratament alimentari, i que aquesta guia també els ajudarà a impulsar accions de sensibilització dirigides a tota la comunitat educativa que permetin abordar aquest repte global des de l’acció quotidiana i local”, ha afegit Mòdol.

El secretari d’Alimentació també ha agraït la intensa col·laboració del Departament d’Educació, d’empreses i entitats del sector en l’elaboració de la guia i ha destacat la voluntat del Departament d’Acció Climàtica que sigui un “document de referència” per a tots els centres educatius del país i per a les empreses que ofereixen serveis d’àpats als menjadors escolars, per ajudar-les a ser més eficients i a reduir el malbaratament alimentari, des de la gestió de les compres fins a la gestió dels excedents.

Per la seva part, Mora ha fet constar la importància que el Departament d’Educació atorga a la Guia que es presenta “com un element que ha de facilitar el treball de conscienciació, informació i educació sobre les pèrdues i el malbaratament alimentaris, més enllà de les mesures que s’han de prendre dins el propi menjador escolar”.

“La Guia ha d’esdevenir una eina més per als centres educatius i per a les empreses gestores, per al treball al voltant de la promoció dels bons hàbits alimentaris a través de l’educació en el consum de productes alimentaris saludables, de producció local, de temporada i de qualitat, així com en la importància de la prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. I des de l’escola, poder compartir amb tota la comunitat educativa la pràctica de la reducció del malbaratament alimentari, com a objectiu de sostenibilitat i de solidaritat amb tota la societat”, ha exposat la secretària.

Mora també ha afegit que, per aquest motiu, el Departament d’Educació ha col·laborat en la redacció de la Guia des dels diversos punts de vista: les propostes educatives (en tant la lluita contra el malbaratament s’ha d’integrar com un element més del curricular transversal), la gestió del menjador escolar pròpiament dita (que té gran impacte en l’organització del servei per part de les empreses i entitats que el gestionen) i, amb caràcter més general, de tota la gestió del centre educatiu.

Així mateix, s’espera continuar col·laborant amb la difusió del document a tots els organismes implicats en la gestió dels menjadors escolars (consells comarcals, ajuntaments, empreses i entitats prestadores del servei, patronals del sector de centres privats, centres educatius etc.), així com al sector de les famílies.

La guia

La guia s’estructura en 10 passos, entre els quals cal destacar la necessitat de quantificar el malbaratament que es produeix en cada un dels processos, per detectar punts crítics i implementar millores; tenir un personal ben format en la temàtica; una correcta planificació i una bona comunicació dels resultats; un programa educatiu per dissenyar accions de sensibilització amb els infants i joves.

Mòdol ha subratllat que la prevenció del malbaratament alimentari és una "emergència" i que des del DACC es realitzen diverses accions, que s’emmarquen en l’Estratègia “Aprofitem els Aliments” i en l’Estratègia Alimentària de Catalunya, per tal d’avançar en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris al llarg de tota la cadena alimentària, des del sector primari fins al consumidor final.

Posteriorment a la benvinguda, Isabel Coderch i Diana Reinoso, autores de la guia, han presentat els principals continguts del document i han posat de manifest que, encara que queda feina per fer, els centres educatius i les empreses i entitats gestores d’àpats als menjadors escolars ja estan realitzant passos ferms per prevenir i minimitzar el malbaratament alimentari que s’hi produeix. Una bona prova d’això, han estat els casos d’èxit que han estat presentats a la jornada per Tatiana Pérez, de Serunion; Marí Garcia, de Campos Estela; Jordi Vila, de l’AGA de l’Institut Escola Mossèn Cinto; Oriol Carbonell, de Fundesplai i 7 i Tria; i Magda Gómez, de Cavall de Cartró.

A continuació, ha tingut lloc la taula rodona “Cap a menjadors escolars més sostenibles”, amb la participació de Gemma Salvador, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; Raquel Garcia directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació; Albert Roger, del projecte Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona; i Cristina Marqués, del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La jornada ha estat conduïda i moderada pel director de la Fundació Alícia, Toni Massanés.

La guia, que ja està disponible al web del DACC, ha comptat amb el suport i col·laboració d’un Consell Assessor format per entitats públiques com el Departament d’Educació, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental; entitats i empreses del sector com Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), Ecomenja, Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC), Aramark, Arcasa, La Confederació, Pere Tarrés, Fundació Banc de Recursos, Campos Estela, Cavall de Cartró, Clece, Compass-Eurest, Fundació Espigoladors, F. Roca, Mediterránea Catering, Plataforma Aprofitem els Aliments, Rezero, Serunion, Sodexo i Saint Paul’s School.