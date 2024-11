La Setmana Europea de la Prevenció de Residus inclou enguany prop d'un miler d'activitats a tot Catalunya. El tret de sortida s'ha donat aquest dissabte, 16 de novembre, al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, el primer “Enrenou d’Aliments” un concurs on alumnes de quatre escoles d’hostaleria i restauració han competit per fer la millor recepta utilitzant aliments espigolats i amb el mínim residu possible.