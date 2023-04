Nous busos elèctrics a Barcelona

La nova flota de busos presentada i que a finals del 2024 tindrà 232 vehicles elèctrics i 44 busos d’hidrogen, permetrà reduir 4.785 tones d'emissions de CO₂ i 22 tones de partícules NOx l’any.

La compra forma part de l’aposta més important de TMB en material mòbil, realitzada en els darrers 4 anys i amb una inversió de 475 milions, tant a bus com a metro.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat la seva nova flota de busos, més sostenible i que incorpora més vehicles de zero emissions, fins arribar a tenir un 25% de la flota de zero emissions al 2024. I és que l’any vinent, la nova flota ja comptarà amb 232 vehicles 100% elèctrics i 44 autobusos d’hidrogen, fet que permetrà a TMB reduir 4.785 tones d’emissions de CO₂ i 22 tones de NOx a l’any. L’adquisició forma part d’una inversió històrica que TMB ha fet durant els darrers 4 anys per a material mòbil, tant a metro com a bus, i que ha suposat una inversió de 475 milions d’euros.

En un pas més endavant per una flota més neta, avui s’han presentat una mostra dels 78 busos (49 estàndards de càrrega nocturna i 29 articulats de càrrega d’oportunitat) 100% elèctrics nous que ja estan arribant i incorporant-se a la circulació, en concret a les línies totalment electrificades, la H16 i la V15 (tot i que també poden circular per la 7 i la 33). Aquests 78 autobusos han costat 46 milions d’euros i es sumen als 30 elèctrics dels quals TMB ja disposava.

#FonsUECat

@TMB_Barcelona presenta 78 busos elèctrics finançats amb fons europeus.



Avancem cap a una mobilitat més sosteniblehttps://t.co/OEedons9PD pic.twitter.com/XTAXN8GFp6 — Comissió Europea(@ComissioEuropea) March 28, 2023

A més, aquest 2023 ja s’ha licitat la compra de total 88 autobusos elèctrics de càrrega nocturna, 68 estàndards i 20 articulats, que arribaran entre finals d’aquest any i principis del 2024, i que han suposat una inversió de prop de 50 milions d’euros.I, a banda, s’ha anunciat que s’incorporaran 36 autobusos elèctrics de càrrega nocturna més (29 articulats i 7 estandards) que previsiblement arribaran durant el 2024 i que sortiran a licitació pròximament. En total, 232 vehicles elèctrics a finals del 2024, un 20% de la flota. Però no només elèctrics, TMB ha fet una aposta clara per l’hidrogen com combustible de zero emissions i als 8 vehicles que actualment té en circulació s’hi sumaran 36 l’any 2024, una compra que actualment està en procés de licitació.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que “aquesta inversió en vehicles de zero emissions és la mostra més important que el compromís de TMB amb la sostenibilitat i amb la reducció d’emissions de CO₂ és total” i que suposa “la inversió més important de la història de TMB, realitzada en els darrers quatre anys i amb 475 milions d’euros en renovació de material mòbil”. Bonet ha recordat que “Barcelona necessita més transport públic i que aquest cada vegada contamini menys, i en aquesta línia estem treballant tant a bus com a metro, on recentment vam presentar els nous trens de l’L1 i l’L3 que també són més sostenibles”.

L’aposta de TMB per la sostenibilitat a la seva flota de bus es mostra en el següent gràfic on es pot veure com evolucionarà el nombre de vehicles per tipus de combustible, reduint els dièsel i els híbrids mentre guanyen terreny els elèctrics i els d’hidrogen.

Finançament amb fons europeus

Dels autobusos 100% elèctrics presentats avui, 13 estàndards i 25 articulats estan inclosos en projecte “TB CLEAN URBAN TRANSPORT FLEET RENEWAL” pel qual es reben ajuts europeus del programa Connecting Europe Facility (CEF Transport). Els altres 36 estàndards i 4 articulats formen part d’un total de 105 autobusos elèctrics amb ajuts del “Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano” concedits pel Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation. Aquests ajuts s’han obtingut gràcies a la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, i Sant Adrià de Besòs.