I per què és important aquesta xifra tan concreta? Perquè si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico confirma aquest incompliment, la Llei espanyola de Residus obliga els productors a implantar el Sistema de Dipòsit i Retorn per a llaunes, ampolles i brics, la pràctica de ‘tornar el casc’ que ja funciona amb èxit a més de 50 països de tot el món i que assegura la reutilització i reciclatge del 90% dels envasos de begudes. I perquè és consistent amb les conclusions de l’informe que va fer el Ministerio de Transición Ecológica del 2022, que afirmava que amb el sistema actual de contenidors de colors no era possible complir els objectius de recollida separada d’ampolles fixats per la Directiva Europea de Plàstics d’un sol Ús.

Aquestes conclusions han sortit de la presentació de l’estudi Índex de recollida separada d’ampolles de plàstic de begudes de menys de 3 litres a Espanya, elaborat per la prestigiosa consultora britànica Eunomia, a petició de Zero Waste Europe i l’Alianza Residuo Cero i amb el suport de les més de 100 entitats que conformen la plataforma #LeydeResiduosYA.

L’informe ha revelat la manca de transparència en els resultats de la gestió dels residus d’envasos i la inexistència d’una metodologia sòlida per part del Ministerio per complir amb l’obligació de mesurar la fita legal de la recollida separada de les ampolles de plàstic de begudes de menys de tres litres. De la mateixa manera, s’han desgranat les inconsistències de les dades d’Ecoembes, que afirmen estar complint aquest objectiu.

La necessitat d’aquest informe va sorgir tant de les entitats espanyoles de l’Alianza Residuo Cero com de Zero Waste Europe, l’organització europea amb seu a Brussel·les, que estava alarmada davant de la manca de transparència en les xifres oficials de reciclatge d’envasos a Espanya. “El canvi real que porten les directives i els reglaments europeus en matèria de residus se centra a complir objectius, per la qual cosa no es permetre que els estats membres permetin la manipulació de les dades per bloquejar l’arribada de les polítiques residu zero. Des de ZWE presentarem aquestes evidències davant de la Comissió Europea per evitar que Espanya declari un índex incorrecte de recollida separada d’ampolles de plàstic de begudes per l’any 2022”, ha sentenciat el fundador i director de Zero Waste Europe, Joan Marc Simon.

El representant de la consultora Eunomia, Chris Sherrington, ha entrat en el detall de l’estudi en què, més enllà de posar-se de manifest la manca de transparència a les dades de la recollida separada i el reciclatge a Espanya, es posa llum sobre la metodologia utilitzada per la indústria per afirmar de manera fal·laç que ja compleixen amb l’objectiu i frenar així l’arribada del Sistema de Dipòsit. “Hem comprovat que: ni la xifra d’ampolles de plàstic de menys de tres litres posades al mercat s’ajusta a la realitat reconeguda per Ecoembes, ni la metodologia aplicada per saber quantes d’aquestes ampolles de plàstic es recullen al contenidor groc compleix la normativa europea, ni hi ha cap equilibri ni traçabilitat a les tones que diuen recollir a través d’acords privats amb empreses. Amb aquest 36%, Espanya està molt per sota de l’objectiu del 70% per al 2023 de la legislació espanyola i del 77% per al 2025 de la UE”, ha explicat el representant de la firma britànica.

“Actualment, Ecoembes amb l’actual sistema de recollida d’envasos de begudes fomenten la cultura de l’usar i llençar i externalitzen els impactos ambientals i econòmics als ens locals i la ciutadania de manera descarada i injusta. El Sistema de Dipòsit, devolució i retorn d’envasos de begudes és l’opció de futur que ens permetrà recuperar els envasos reutilitzables per tal de fer un ús més eficient dels recursos i ser més resilients davant de l’emergència climàtica”, afirma Rosa García, directora general de Rezero i portaveu de l’Aliança Residu Zero.

“Que puguem tornar les ampolles, llaunes i brics als supermercats permetrà que puguem tornar a comprar en envàs reutilitzable als comerços. Aconseguirà el reciclatge d’alta qualitat de com a mínim el 90% dels 55 milions dels envasos d’un sol ús que es comercialitzen diàriament a Espanya. Aquesta pràctica està ben valorada per milions de persones a més de 50 països de tot el món, 15 d’ells europeus, juntament amb deu més que ja estan en fase d’implantació, entre ells Portugal”, ha declarat el membre de la plataforma #LeydeResiduosYA i portaveu de Retorna, Miquel Roset.

“Amb aquestes evidències, no permetrem res que no sigui engegar un Sistema de Dipòsit per part del Ministerio, perquè està en joc evitar que cada dia 35 milions d’ampolles, llaunes i brics acabin contaminant els nostres carrers, platges i muntanyes ”, ha criticat la coordinadora d’Ecologistes en Acció, Erika González.

Per Julio Barea, responsable de campanyes de Greenpeace, membre de l’Alianza Residuo Cero, ha recordat l’històric de les denúncies de la societat civil davant les dades de la indústria. “Seguirem denunciant les vegades que calgui, com les dues queixes davant de la Comissió Europea per no complir els objectius de reciclatge 2020 que ja hem posat, o els informes sobre les mentides d’Ecoembes que hem presentat. La pràctica de ‘tornar el casc’ obre la via als envasos reutilitzables, crea llocs de treball i ajuda en la lluita contra l’emergència climàtica”, ha incidit Barea.