Naixements de tortugues babaues a diversos municipis

Vídeo. Font: Ajuntament de Viladecans

Enguany, ha estat una temporada de rècord de nidificació de la tortuga careta a la costa catalana amb un total de vuit nius. El darrer, amb una posta de 87 ous, s’ha detectat precisament al delta de l’Ebre.

Nius a Begur i el Delta de l'Ebre

El de Begur és el primer niu detectat a la Costa Brava. Presentava un total de 130 ous, dels quals 40, seguint el protocol d’actuació en aquests casos, van ser traslladats a les instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) i del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) per assegurar-ne la viabilitat, i la resta es van deixar al niu. Fins ara, n’han desclòs una vintena de manera natural entre aquesta matinada i la passada. Un total d’11 tortuguetes han anat directes a mar i la resta han estat traslladades a les instal·lacions del CRAM, ja que part de les cries es trobaven en un estat molt immadur i romandran uns dies en aquest centre per acabar de desenvolupar-se.

Així mateix, fins ara, dels ous en incubació artificial, n’han nascut 26 i aviat les cries també seran amollades a mar.

Al delta de l’Ebre, han desclòs fins ara un total de 70 ous i es preveu que els pròxims dies hi hagi més naixements. El delta de l’Ebre ha estat l’indret de Catalunya on més nius s’han concentrat i es consolida com un dels punts de nidificació més important de la costa mediterrània. Enguany, s’hi han localitzat cinc nius amb un total de 373 ous, i cal tenir en compte que la temporada encara no es dona per tancada i podria arribar alguna tortuga més a nidificar-hi.

Pel que fa als ous del delta de l’Ebre que estaven en incubació artificial, n’han nascut 13. Els pròxims dies, les cries seran amollades a mar.

Niu a Viladecans

Mai abans s'havia confirmat la reproducció a Viladecans d'una de les espècies de tortuga marina més grans, la tortuga babaua (Caretta caretta), com va passar el 14 d'agost a la platja de Cal Francès. L'avís d'un banyista, després de veure tres tortugues acabades de néixer, va permetre trobar un niu amb 103 ous, en la línia amb les postes d'aquest rèptil marí. Dels ous trobats, 45 encara estaven sense obrir. Durant les hores següents, fins a 32 cries van anar sortint i endinsant-se a l'aigua del mar, però d'altres tretze es van haver de traslladar a incubadores artificials del proper Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM), al Prat de Llobregat. Tan sols quatre dies després, ja preparades per seguir la vida autònoma, es van alliberar a la mateixa platja viladecanenca.

Només en tres ocasions en l'última dècada s'ha tingut confirmació de la reproducció de la tortuga babaua en platges del Baix Llobregat. Aquest estiu, però, està sent una situació més comuna de l'habitual al litoral català, ja que s'han detectat fins a la data deu nius en platges catalanes. Fins ara, el màxim havien sigut cinc nius l'any 2021. L'any passat no se'n va trobar cap.

La natura encara ofereix situacions inèdites als espais protegits litorals de Viladecans, i aquest estiu ho ha fet per partida doble. Només fa un parell de mesos es confirmava per primera vegada la reproducció a Viladecans d'un martinet ros, a l'Espai Natural del Remolar Filipines. Es tracta d'una au migradora de mida mitjana escassa a Catalunya (excepte al delta de l'Ebre), que ha estat vista aquí altres vegades de pas, però mai s'havia trobat cap niu seu. L'ocell va néixer en una colònia mixta amb bernats pescaires, que sí que són habituals nidificants al Remolar-Filipines. Així, cinc de les vuit espècies amb presència regular a Catalunya de la família d'aus dels ardeids ja han trobat un espai de reproducció als Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Neixen les primeres tortugues en el niu de Malgrat de Mar

Durant la matinada del 22 d’agost van començar a néixer les primeres tortugues del niu de Malgrat. Dels 10 nius detectats aquesta temporada, ja han nascut tortugues en 6 d’ells.

Dels 90 ous que hi havia al niu, 20 tortugues han sortit ja de manera natural. 8 han anat directes a mar i les 12 restants han estat traslladades a les instal·lacions de la Fundació CRAM per a formar part del projecte de Head-Starting, on seran criades en captivitat temporal fins que aconsegueixin un pes i mesura òptima per a la seva reintroducció al medi natural, afavorint així la supervivència de l’espècie i contribuir a estudiar aquests fets tan insòlits i cada vegada més freqüents en les nostres costes.

Quant a la incubació artificial, es van traslladar un total de 30 ous a les incubadores del CRAM i 10 a les del CRARC. Dels 40 ous, hi havia 27 ous viables i han nascut tots. 15 de les tortugues van ser alliberades el diumenge i les 12 restants romandran a la Fundació CRAM per a formar part del projecte de Head-Starting.

En l’operativa han participat tècnics del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Agents Rurals, el Centre Tecnològic BETA, la Fundació CRAM, tècnics de l’ajuntament de Malgrat de Mar i voluntàries i voluntaris durant la custòdia i vigilància dels nius.

Han nascut 64 tortugues al niu de Malgrat de Mar



El 22 d'agost van sortir les 20 primeres tortugues i en les dues següents nits 34 més

9 tortugues han rebut assistència i una ha nascut morta. 3 ous a incubadores@crampress @BETA_TechCenter @agentsruralscat @parcscat pic.twitter.com/8dcMfKmxP9 — Acció Climàtica (@accioclimatica) August 28, 2023

Han nascut un total de 78 tortugues en el niu del Vendrell!

La nit del 17 d’agost van començar a néixer les primeres tortugues del niu. Dels 90 ous que hi havia a l’estació d’incubació autònoma a platja, han nascut un total de 78 tortugues marines.

Neixen amb èxit les tortugues marines del niu de la platja de Coma-ruga.



+ info: https://t.co/PSzplGLRtN pic.twitter.com/6FFDbnATKE — Ajuntament del Vendrell (@elvendrell_cat) August 18, 2023

L’estació d’incubació autònoma s’ha desenvolupat gràcies al programa de Santander for the Seas de Fundación Banco Santander i ens ha permès disposar d’un sistema d’autovigilància i seguiment del niu ubicat a la platja de Coma-ruga (El Vendrell)

Un total de 48 tortugues han sortit de manera natural. En l’exhumació s’ha pogut donar assistència a 29 tortugues, 16 d’elles ja havien eclosionat, però no podien sortir per si soles del niu i 14 que estaven encara eclosionant i romandran uns dies en el centre per a acabar de desenvolupar-se.

Durant l’exhumació també s’han trobat 6 ous que no han sortit cap endavant.

Quant a la incubació artificial, han començat a néixer les primeres 13 tortugues dels 29 ous que van ser traslladats a les incubadores de la Fundació CRAM. A l’espera dels naixements d’incubació artificial, un total de 12 de les tortugues del niu formaran part del projecte de Head-Starting, on seran criades en captivitat temporal en les instal·lacions de la Fundació CRAM .

El seguiment de la tortuga careta

L’operativa de seguiment de cria de la tortuga careta està coordinat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Hi prenen part el Centre BETA de la UVic-UCC, el CRAM, el Cos d’Agents Rurals i el Parc Natural del Delta de l’Ebre, i hi col·laboren el CRARC i els ajuntaments on es localitzen els nius, entre altres organitzacions. També hi prenen part nombroses voluntàries i voluntaris que ajuden a la custòdia i vigilància dels nius.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural exposa que l’arribada de tortugues careta per nidificar a les platges catalanes és un fenomen que segurament anirà a més, i, per això, incideix en la necessitat que cal normalitzar-ne la presència. En aquest sentit, recorda que qualsevol persona que vegi una tortuga o un possible rastre truqui al 112. Així mateix, es demana que no se les fotografiï amb flaix ni tampoc se les molesti. I que cal mantenir-se a la zona a certa distància sense molestar-les fins que arribin les autoritats.

La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a començaments del mes de juny i es perllonga fins a finals d’octubre. Les femelles solen fer els nius entre mitjan juny i finals d’agost, i les cries comencen a emergir a partir de començaments d’agost fins a mitjan o finals d’octubre. La nidificació de tortugues careta a la Mediterrània occidental va començar fa més de 10 anys, cosa que indica un canvi de comportament motivat probablement pel canvi climàtic. Històricament, hi havia hagut presència d’exemplars de juvenils i subadults que s’hi alimentaven, però fins llavors no havien vingut femelles a pondre.