L’AMB reprèn les tasques de manteniment que estaven afectades per les restriccions d’aigua, com per exemple posar a punt les instal·lacions de reg per aspersió i ressembrar gespes i prats.
Actualment, amb la fase de normalitat, el servei de manteniment integral dels parcs es pot dur a terme sense restriccions hídriques, però amb uns criteris de consum racional de l’aigua.
Les principals actuacions que s’han portat a terme en aquesta nova fase d’aixecament de restriccions són les següents:
- Revisió, reparació i posada a punt d’instal·lacions de reg per aspersió, aturades des del febrer del 2023, tal com requeria la fase d’excepcionalitat.
- Neteja total de les xarxes de sanejament, les quals fins ara s’han inspeccionat anualment i només s’ha consumit aigua en cas que s’haguessin de netejar trams amb obturacions importants.
- Reposició global dels paviments de sauló, on fins ara només es reparaven fragments puntuals en cas que apareguessin xaragalls profunds.
- Neteja del mobiliari i retirada de grafits racionalitzant el consum d’aigua associat.
Mesures estructurals: adaptació i resiliència
Durant el decret de sequera, i tal com ja va succeir durant la sequera dels anys 2007 i 2008, l’AMB ha treballat en quatre línies estratègiques principals per adaptar els parcs a futurs episodis de sequera:
- Execució de millores del terreny en 12 parcs metropolitans per tal de millorar les condicions de plantació de més de 600 arbres, fet que augmenta la capacitat de retenció d’aigua de pluja i fa que aquesta estigui disposició de l’arbrat dels parcs:
- Execució de millores en les instal·lacions de reg: renovació de més de 2.000 metres de xarxes generals d’aigua per tal de reduir les fuites, ampliació de la instal·lació de reg automàtic amb més de 70 sectors de reg per degoteig i renovació i ampliació del sistema de telegestió del reg en 11 parcs.
- Implantació de prats florits: s’han transformat 4.000 m² de gespa i prats regats per tal de convertir-los en prats florits, que respecten el cicle biològic de la vegetació i permeten reduir el consum d’aigua. A banda, afavoreixen un tipus de vegetació que potencia la biodiversitat als parcs. Aquesta mesura s’ha complementat amb la revisió d’espècies d’arbres i arbustos que estaven pendents de reposar i s’han seleccionat espècies més adaptades a les dures condicions d’altes temperatures i sequera.
- Plantació de més de 27.000 unitats de plantes més adaptades a l’estrès hídric i que requereixen menys consum d’aigua.