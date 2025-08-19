El Parc Fluvial del Besòs, gestionat per la Diputació de Barcelona a través d’un conveni d’encomanda de gestió, s’ha incorporat a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, tal com es va anunciar el passat 18 de juliol a la reunió de la comissió de seguiment celebrada a l’Aula ambiental de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Amb aquesta incorporació, ara ja són 14 espais naturals protegits que integren la XPN.
El Parc Fluvial està gestionat per la Diputació de Barcelona en aplicació del Conveni d’encomanda de gestió, signat pels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i Barcelona, així com el Consorci del Besòs i el Consorci Besòs-Tordera. Té dos òrgans de governança: la comissió de seguiment, de caire institucional, i la comissió tècnica.
Segons Cinta Pérez, directora del Parc Fluvial del Besòs, “la Diputació incorpora l’espai en la gestió de la Xarxa de Parcs Naturals de manera que, sense oblidar el bagatge de gestió de 25 anys i tota la feina feta, es vol donar un nou impuls com a espai de la xarxa treballant els àmbits de conservació, ús públic i educació ambiental i la governança, que és essencial en un espai d’aquestes característiques, de gestió col·laborativa”.
Per la seva banda, la gerenta de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Àngels Palacio, ha explicat que el conveni d’encomanda de gestió està vigent fins al febrer de 2026, moment en què el Ple de la Corporació preveu aprovar-ne la pròrroga. També està previst replicar el contracte de manteniment – que inclou la neteja, les instal·lacions, la jardineria i els informadors -, vigent fins a finals de març de 2026, i, alhora, treballar en un nou contracte de durada més llarga que incorpori les novetats implantades, com el refugi de biodiversitat de Santa Coloma de Gramenet.
A la comissió de seguiment hi han participat, per part de la Diputació de Barcelona: Xesco Gomar, diputat de l'Àrea d’Espais Naturals; Carlos Garcia Oquillas, coordinador de la mateixa àrea; Àngels Palacio, gerenta de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals; Cinta Pérez, directora del Parc Fluvial del Besòs, i Albert Abaurrea, Cap del Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres (SAGTIO).
Pel que fa als ajuntaments, hi han assistit: Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs; Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet; Dàmaris Sánchez, regidora de Medi Ambient de Montcada i Reixac; Antoni Suárez, primer tinent d’alcalde de Santa Coloma de Gramenet; Mireia Blanco, regidora de Medi Ambient de Santa Coloma de Gramenet, i José Antonio Gras Iñigo, regidor de Sant Adrià. També hi ha estat presents el director general del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, la subdirectora general del mateix consorci, Núria Garcia Seguer, i el gerent del Consorci Besòs-Tordera, Albert Solà.
I per part de la comissió tècnica, hi han participat representants de totes les institucions i administracions implicades.