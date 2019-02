Moren al CRAM les tortugues babaues trobades al niu de Mataró

Una infecció intestinal hauria causat la mort de les tortugues babaues de Mataró que es va quedar el CRAM. Segons ha pogut saber Mataró Audiovisual dels 40 ous que es van traslladar al Centre de Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM), en van néixer només 25. D’aquestes, no en va sobreviure cap. Les 18 tortugues que van néixer a la platja al mateix niu i que també van ser traslladades al centre, tampoc viuen a hores d’ara. Segons sembla, les tortugues haurien nascut molt dèbils a conseqüència d’alguna patologia de la mare que encara es desconeix. Segons ha informat directament la Generalitat de Catalunya a Mataró Audiovisual, la mortalitat en les cries de tortuga és una àrea encara poc estudiada científicament. Amb tot, s’estima que només una tortuga de cada mil arriba a l’edat adulta, i una de cada cent compleix el primer any de vida. Recordem que al mes de juny una tortuga babaua va pondre 173 ous a la platja de Mataró. La intervenció del CRAM havia de servir per garantir el futur de les tortugues i alliberar-les un any després.