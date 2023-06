Mollet celebra la ‘Festa Verda i de la Biodiversitat’

Una proposta que vol atraure les famílies i que coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient i dins el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

Els més petits han pogut conèixer com es pot generar electricitat a través de pedalar amb una bicicleta estàtica i fer crispetes. El Parc de Can Borrell de Mollet ha estat l’espai que ha acollit les propostes didàctiques al voltant del medi ambient i la biodiversitat. Una bona ocasió per conèixer projectes que es fan a Mollet com la recollida i elaboració de melmelades de taronges del carrer Sant Rosa, una iniciativa que es va engegar fa tres anys. L’any passat es van fer 200 pots i enguany uns 300. Per això, els assistents han pogut degustar aquesta melmelada.

Altres propostes estan relacionades amb l’hort urbà de Can Borrell que es va construir l’any 2016. La proposta ha volgut introduir a les famílies en l’elaboració d’adob ecològic i fer un planter d’hortalisses i plantes aromàtiques.

La finalitat d’aquesta festa és donar a conèixer la importància de la preservació i la protecció de la biodiversitat per mantenir l’equilibri ecològic i fer-ho a través d’iniciatives per fomentar l’educació ambiental i la creació d’espais naturals protegits.