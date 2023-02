Marató d'estalvi energètic a l'Hospitalet de Llobregat i Granollers

La Marató RE-M de l’Energia és una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum eficient d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a actuacions per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència climàtica.

La Marató a L'Hospitalet de Llobregat

Sis centres educatius de L’Hospitalet participen aquest any, del 6 de febrer al 3 de març, en la VIII Marató RE-M de l’Energia: Escola la Marina, Escola Busquets i Punset, Escola Pau Vila, Escola Ramon Muntaner, Institut Pedraforca i Institut Escola Puig i Gairalt.

Es tracta d’una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum eficient de l’energia que compta amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i que en les diferents edicions ha comptat amb prop de 700 participacions d’equipaments de 30 municipis, ens i diversos departaments de la Generalitat. Aquest any arriba a 93 equipaments de tot Catalunya.

Durant un mes, els sis centres educatius de L’Hospitalet participants treballaran àmbits diferents cada setmana, enfocats en la climatització; l’enllumenat, aparells elèctrics i de serveis comuns; l’aigua, i emissions i mobilitat. A més, en aquesta edició s’han dissenyat uns reptes individuals que l’alumnat podrà fer a casa seva amb la família.

Prèviament, als centres han tingut lloc sessions preparatòries i s’han pres lectures dels comptadors que permetran calcular els consums reals i detectar-ne canvis, segons factors com el nombre d’usuaris, l’ús de nova maquinària o la ventilació d’espais.

Els participants podran compartir els seus projectes i accions a través d’una plataforma de comunitat virtual al web de la Marató RE-M de l’Energia: www.maratorem.net.

En edicions anteriors, L’Hospitalet va comptar amb la participació de diversos centres educatius i també d’equipaments municipals, que van aconseguir l’objectiu de reduir emissions de CO2 i moderar els seus consums.

La Marató a Granollers

A Granollers durant 4 setmanes s’implantaran bones pràctiques de consum en els equipaments participants i les persones usuàries i gestores dels edificis registraran setmanalment lectures dels comptadors per obtenir indicadors sobre el consum d'aigua, electricitat i gas dels equipaments. Aquests resultats es compararan amb els consums base per tal de saber si s'està estalviant energia. Finalment, es quantificarà econòmicament els estalvis resultants i es proposarà que es destini aquesta quantitat al pressupost de Serveis Socials per atendre les persones més vulnerables afectades de pobresa energètica.

L’Ajuntament de Granollers porta des del 2016 participant en aquest projecte, excepte l’any 2021 a causa de la Covid-19. Durant les sis edicions realitzades s'ha aconseguit un estalvi energètic que equivalen a més de 25.394 euros.

A Granollers, aquest 2023 el projecte es duu a terme a 5 equipaments municipals: l’edifici institucional de la Porxada, l’edifici i oficines de l’OAC (c. Sant Josep,7), la comissaria de la Policia Local, l’edifici de Can Puntes i les oficines dels serveis de Salut i Consum i Benestar Social al (c. Portalet, 4).

El projecte s'organitza en 4 setmanes, cada una centrada en una temàtica d'estalvi energètic:

- Primera setmana (del 6 al 10 de febrer): es dedica a la climatització

- Segona setmana (del 13 al 17 de febrer): es dedica a l'enllumenat

- Tercera setmana (del 20 al 24 de febrer): es dedica al consum d'aigua

- Quarta setmana (del 27 de febrer al 3 de març): es dedica a les emissions i a la mobilitat

Cada setmana els usuaris i gestors dels equipaments registren les lectures dels comptadors per tal d'obtenir indicadors sobre el consum d'aigua, electricitat i gas del centre. Aquests resultats es comparen amb el consum del mateix període de l'any anterior, per tal de saber si realment s'estan duent a terme unes bones pràctiques de consum i s'està estalviant. Un cop finalitzat el projecte, el 4 de març, es quantificaran econòmicament els estalvis resultants i aquesta quantitat es destinarà al pressupost de Serveis Socials per atendre les persones més vulnerables afectades per la pobresa energètica.

Sabies que, a l’hivern, cada grau que augmentem la temperatura pot suposar un augment del 8 % del consum d’energia?

Aquesta setmana la VIII Marató RE-M de l’Energia se centra en la climatització

https://t.co/vqXYlcbuML pic.twitter.com/tbzLlFhC7N — granollers (@granollers) February 9, 2023

S'han distribuit als responsables dels 5 edificis un conjunt de recursos gràfics amb curiositats i consells per fer front al malbaratament energètic corresponent i es fomenta la participació de les persones usuàries amb un mesurador que mostra de forma lúdica el consum energètic.

També hi ha una comunitat virtual RE-M on els participants poden difondre les seves actuacions, veure les dels altres participants i agafar idees.

Aquest any s'ha volgut posar èmfasi, aprofitant la campanya i la seva metodologia, en el fet que cada acció que es pot fer a casa o a la feina es pot aplicar als edificis i al conjunt de la ciutat i servir per adaptar-nos millor als escenaris de crisi climàtica que vindran. Altrament, la Marató RE-M contribuirà a reforçar el missatge i a l’aplicació de les mesures del Reial Decret Llei 14/2022 com la limitació de les temperatures de climatització a 19ºC per calefacció i 27ºC per refrigeració.