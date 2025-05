La Xarxa L’H Escoles Sostenibles celebra la cloenda del curs

Onze centres educatius van exposar els projectes i bones pràctiques que han treballat durant el curs: horts escolars, iniciatives de reciclatge, projectes sobre consum responsable i proximitat, treballs sobre energia i eficiència, accions per afavorir la biodiversitat, i xarxes d’agents verds que impulsen la sostenibilitat als centres.

L’alumnat va mostrar les seves experiències a través d’estands amb materials, fotografies i maquetes elaborades durant el curs.

Van comptar amb una acció conjunta amb els artistes del TPK – Art i Pensament Contemporani: una activitat d’artivisme educatiu, on infants i joves van crear pancartes amb missatges propis per expressar què volen canviar o reivindicar al món. Després, tots i totes vam sortir a fer una manifestació artística pels voltants del recinte, reivindicant la sostenibilitat amb creativitat i força col·lectiva... amb una batucada sorpresa inclosa! L’acte va ser una mostra clara del compromís de la comunitat educativa de L’Hospitalet amb els valors de la sostenibilitat i l’Agenda 2030. I una celebració del treball conjunt que fan escoles, mestres, infants, joves i famílies per un món millor.