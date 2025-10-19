El cap de setmana del 25 i 26 d’octubre, la fira de la sostenibilitat i el medi ambient omplirà el Passeig Pere III amb una cinquantena d’expositors i un ampli programa d’activitats per a totes les edats. La fira, per al públic en general, serà el colofó a una setmana d’activitat per a professionals.
Manresa acollirà una nova edició de l’Ecoviure, la fira de referència a Catalunya dedicada a la sostenibilitat, el medi ambient i l’ecologia. El cap de setmana del 25 i 26 d’octubre, el Passeig de Pere III es convertirà en l’epicentre d’aquest esdeveniment que reuneix empreses, entitats i ciutadania compromeses amb el medi ambient. Una cinquantena d’expositors oferiran productes i serveis vinculats amb l’ecologia, la salut i el consum responsable, mentre que el programa d’activitats proposa tallers, xerrades, espectacles i experiències per a totes les edats.
Les plantes i la salut, protagonistes de l’edició 2025
L’eix temàtic d’enguany gira entorn de les plantes i els seus usos, amb propostes que posen en valor el coneixement de la natura com a font de salut i sostenibilitat. Entre les activitats més destacades hi ha el taller de cuina d’aprofitament a càrrec de L’Obradora, dissabte 25 a les onze del matí, o la xerrada de la soprano Raquel Andueza, que explicarà com va recuperar la veu gràcies al contacte amb la natura. La mateixa tarda de dissabte, Andueza oferirà un concert en col·laboració amb el festival Espurnes Barroques. Diumenge 26 serà el torn del taller de cuina amb plantes silvestres, a les onze, i del taller de plantes medicinals, a les cinc i mitja de la tarda. En paral·lel, el pati de la Biblioteca del Casino acollirà l’espectacle infantil de titelles Rigoberta i el Windigo, que aproparà als més petits un missatge de respecte pel medi ambient.
Jornades professionals: coneixement, recerca i debat
Com és habitual, l’Ecoviure s’estén al llarg de tota la setmana amb un complet programa de jornades tècniques i professionals que abordaran qüestions clau per al present i el futur del planeta des dels àmbits educatiu, científic i empresarial. La primera sessió, el 20 d’octubre, estarà dedicada a l’educació per al decreixement, amb el pedagog Luis González Reyes, i s’adreça principalment a docents i entitats educatives. La trobada tindrà lloc a la Casa Flors Sirera i requereix inscripció prèvia en aquest enllaç.
El 22 d’octubre tindrà lloc la 5a Jornada Tècnica de l’Aigua, organitzada per Aigües de Manresa, a la Sala d’Actes del Palau Firal, centrada en la seguretat del món de l’aigua des de la perspectiva de la qualitat, les infraestructures, la ciberseguretat i les persones. Aquell mateix dia, a la tarda, l’Escola Agrària de Manresa organitzarà la jornada “Agroecologia i agricultura regenerativa: reptes actuals i de futur”, a l’edifici FUB2. També se celebraran les primeres Jornades Ciutat, Salut i Clima, els dies 22 i 23 d’octubre, unes jornades organitzades per Althaia i diverses entitats més, amb una part adreçada a professionals de la salut i una altra al conjunt de la ciutadania.
El Festival REVIVE, una de les trobades més rellevants de l’agricultura i la ramaderia regenerativa de la península Ibèrica, també tindrà presència destacada a Manresa. Les seves sessions es faran de manera presencial a la Plana de l’Om el 23 d’octubre, de les onze del matí a les dues del migdia, i també comptarà amb un estand informatiu durant tot el cap de setmana de fira. Aquell mateix dia, l’Escola Agrària de Manresa oferirà dues activitats pràctiques a la Finca Can Poc Oli: una sessió sobre te de compost i trinxat de branca per a la regeneració de sòls a la tarda, i una altra dedicada a maquinària petita en cultius extensius, de sis a vuit del vespre. El 24 d’octubre, el Palau Firal acollirà el Fòrum Energia, que analitzarà el present i el futur de les xarxes elèctriques.
Espai Biblioteques i cinema social
L’Ecoviure s’estén també a altres espais de la ciutat, com la Biblioteca del Casino, que proposa activitats per a famílies i una exposició temàtica. Divendres 24 d’octubre, de sis a dos quarts de vuit del vespre, s’hi farà el taller “Vine a la biblioteca a jugar amb nosaltres”, adreçat a famílies amb infants de vuit a deu anys. A més, del 20 al 31 d’octubre, la biblioteca organitza una l’exposició de llibres ‘Les plantes silvestres: usos i aprofitament’, aportant coneixement sobre el valor i la diversitat d’aquestes espècies.
La col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, CLAM, continua consolidant-se amb la projecció de la pel·lícula infantil Arco, el 19 d’octubre a les dotze del migdia al Bages Centre, i amb el cinefòrum “L’altra cara de la transició verda: qui paga el preu de la transició energètica?”, que tindrà lloc el mateix dia a les sis de la tarda a l’Auditori Agustí Soler i Mas, a Navarcles, a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
Un espai per al compromís i la col·laboració
Un dels punts forts de l’Ecoviure és la seva capacitat de teixir aliances amb entitats compromeses amb el planeta. La fira compta amb la implicació d’organismes com Aigües de Manresa, la UPC, Althaia, l’Escola Agrària de Manresa, la Intercol·legial Tècnica del Bages-Berguedà, els Instituts del projecte EcoCiutat, el Festival CLAM i el festival Espurnes Barroques, que aporten coneixement, recerca i cultura a un projecte col·lectiu que aposta per la sostenibilitat. En aquesta línia, la UPC presentarà els projectes dels doctorands del programa en Recursos Naturals i Medi Ambient, contribuint a reforçar el vincle entre el món acadèmic i el territori.
Amb aquesta nova edició, l’Ecoviure reafirma Manresa com a referent en la promoció d’un model de vida sostenible, que combina formació, divulgació i experiències per a tots els públics.
Per a més informació i inscripcions a les activitats, es pot consultar el web www.firamanresa.cat/ecoviure o contactar al telèfon 93 877 63 13.