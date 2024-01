Manresa acollirà el congrés ACUSTICAT 2024

L’ACUSTICAT està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC i l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Granollers. El Congrés compta amb un ampli suport d’empreses del sector, patrocinadores de l’esdeveniment que presentaran els seus serveis i solucions acústiques des del propi estand a la sala petita del Kursaal.

L’ACUSTICAT DINS LA SETMANA SENSE SOROLL 2024 “(( GAUDEIX EL SILENCI ))”

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals.

Els efectes negatius sobre les persones exposades a la contaminació acústica inclouen les amenaces per al benestar de les poblacions humanes, la disminució de la capacitat d’aprenentatge a l’escola dels nostres fills i l'alt preu econòmic que la societat ha de pagar a conseqüència d’aquesta exposició. També cal mencionar el deteriorament de la salut i la distribució de la fauna salvatge terrestre i marítima.

L’ACUSTICAT és l’acte central de la Setmana Sense Soroll d’enguany, i coincideix amb el Dia internacional de sensibilització vers el soroll i s’alinea amb els seus propòsits, que són promoure mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica i la creació de zones tranquil·les, així com fer difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control. També es vol impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria.

3 ESPAIS I MÉS DE 20 SESSIONS ACÚSTIQUES

La doble jornada, que espera comptar amb uns 300 participants, continua mantenint la mateixa filosofia des que es va crear el 2016 a Sabadell; Ser un punt de trobada de referència, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental del nostre territori.

Amb ponents de renom i experts en l’àmbit de l’acústica, al Congrés s’hi abordaran SESSIONS TÈCNIQUES que es realitzaran amb ponències d’experts en la temàtica i/o en taules rodones. Així mateix, també hi haurà SESSIONS I ACTIVITATS interactives complementàries en l’entorn sonor de Manresa.

Amb caràcter transversal, a la Sala Principal del Teatre hi tindran lloc ponències magistrals.

Durant les dues jornades del Congrés ACUSTICAT, els inscrits podran gaudir i compartir coffee breaks, així com d’un dinar a peu dret servit per l’equip del restaurant Kursaal Espai Gastronòmic.

III PREMI ACUSTICAT a la trajectòria professional en el camp de l’Acústica

Durant el Congrés es lliurarà el 3r premi ACUSTICAT a la trajectòria d’un/a professional en l’àmbit de l’acústica. De les candidatures presentades, el dijous 25 d’Abril, en rigorós directe, en coneixerem el o la guanyador/a en un acte honorífic a la sala gran.

La primera edició del premi va recaure a les mans d’Higini Arau, i el segon va ser per Josep Maria Querol.

Enguany es lliurarà també un premi Acusticat pòstum a Francesc Magrans.

INSCRIPCIONS OBERTES

La inscripció a l’ACUSTICAT sempre és gratuïta i oberta a tots els públics, professionals i no professionals, i es pot fer mitjançant el formulari d’inscripció al web on, a més, hi trobareu informació de cada una de les sessions amb les seves fitxes informatives.