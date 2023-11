Lliurats els Premis Rezero 2023 Catalunya

Aquest any, a més de les quatre categories habituals, que són comerç, entitat, empresa i administració, s’ha lliurat el premi especial al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya pel desenvolupament del Pla integral d’equitat menstrual i climateri.

La 5a edició dels Premis Rezero Catalunya es va celebrar a Palo Alto (Barcelona). Es tracta d’uns guardons que posen de manifest el poder transformador de les actuacions de prevenció de residus impulsades a Catalunya. Són alhora un reconeixement i un gest per donar-los visibilitat perquè puguin servir d’inspiració a altres iniciatives. Enguany, l’acte d’entrega dels Premis s’emmarcava dins el Festival Residu Zero, organitzat per Rezero el 26 i 27 d’octubre. És un esdeveniment per pensar i debatre com accelerar la transició cap a una societat sense residus.

L’acte de lliurament es va celebrar al jardí de Palo Alto, amb la presència d’Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya, de Rosa García, directora general de Rezero i dels membres del Patronat de la fundació.

Categoria de comerç

Aquest any el premi de la categoria de comerç ha volgut destacar la important tasca de sensibilització en la prevenció de residus que fan molts comerços. Van lliurar els premis Àlex Goñi, president de PIMEComerç i Xavier Gabarell director de l’ICTA-UAB (l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) i catedràtic del Departament d’Enginyera Química, Biològica i Ambiental de la UAB.

El premi va recaure en la botiga Granel Lleida, i el va recollir la seva propietària, l’Ana Jiménez Torruella. El jurat reconeixia així la tasca de conscienciació que en aquest establiment es fa a peu de taulell i amb les xarxes socials, així com la incentivació dels envasos retornables amb descomptes per l’ús d’envasos propis.

Categoria d’entitat

Maria Suau de la Fundació Deixalles i Ramon Minoves president de la Federació d’Ecologistes de Catalunya, van lliurar el premi de la categoria entitat.

En aquest cas, va recaure en les cinc entitats impulsores del Mercat Social de Reutilització Ressò. Es tracta de l’Associació Tapís, la Fundació Areté, l’Associació Ashes, la Fundació Trueta i la cooperativa La fera Ferotge. Són entitats compromeses amb l’economia social de Vic que treballen per ajudar a la inserció sociolaboral de persones de col·lectius vulnerables.

Ressò, que aposta pel consum sostenible, l’economia circular i la conscienciació mediambiental, és una botiga temporal de Vic on es poden trobar productes de segona mà i restaurats. Ja se n’han celebrat dues edicions i ara el projecte busca estabilitzar-se amb un local propi. Van recollir el premi la Trini Molist, de l’associació Tapís i Jordi Codina, de la fundació Areté.

El @resso_mercat guanya el Premi @Rezerocat per ser la millor iniciativa d’entitats que fomenta el #ResiduZero.



El projecte, amb suport de la Manco, ha fructificat gràcies a la suma de sinègies d’@Arete_Fundacio, @Ashesvic, @AssociacioTapis, @feraferotgecoop i @TruetaVic. pic.twitter.com/BgNWfhwUUZ — Mancomunitat La Plana (@Mancoplana) October 26, 2023

Categoria d’empresa

Jordi Martínez, director de l’Oficina Tècnica d’Urbaser a Catalunya i Balears i l’Elisabet Roca, directora d’UPC Sostenible, van lliurar el premi de la categoria d’empresa a Clàudia Rieradevall Ventosa i Maria Inés Rodríguez Venegas, de l’empresa Iberital, pel seu projecte de cafeteres circulars Anew. Es tracta de cafeteres fabricades a partir de peces recuperades de màquines de la mateixa empresa, quan es retiren dels establiments de restauració.

Categoria d’administració

Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya, va entregar el Premi Rezero 2023 de Catalunya en la categoria d’administració a l’Ajuntament del Prat pel seu projecte La Botiga.

La Botiga és un projecte de garantia alimentària, apoderament comunitari i sostenibilitat, que sorgeix davant les situacions d’inseguretat alimentària que pateixen els col·lectius més empobrits de la comunitat.

A l’establiment s’hi troben productes provinents preferentment del reaprofitament alimentari i el mercat local, on prevalen els productes ecològics, de temporada i proximitat. A més de contribuir a evitar malbaratament alimentari, La Botiga també prioritza l’oferta a granel i facilita així la compra sense generació de residus provinents d’envasos d’un sol ús. Van recollir el guardó Carmelo Declara, regidor d’Acció Social de l’Ajuntament del Prat i Maria Sais, coordinadora de La Botiga.

Reconeixement especial

Enguany Rezero va concedir un cinquè premi, fora de categoria, per fer un reconeixement especial a la tasca feta pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya amb el desenvolupament del Pla integral d’equitat menstrual i clima. El premi fa valdre la transversalitat del Pla, que aplica criteris de salut, residus, educació i feminismes, i fomenta l’ús de productes menstruals reutilitzables.

Montserrat Pineda Lorenzo, secretària de Feminismes del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, va recollir el guardó de mans de Rosa García, directora general de Rezero.