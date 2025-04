Es lliuren els Premis Rezero Catalunya 2025

Els premis reconeixen les millors iniciatives catalanes en matèria de prevenció de residus, i van lliurar-se el 26 de març, en el marc del Festival Residu Zero.

La Fundació MAP, una entitat sense ànim de lucre del Ripollès; Suela-Ràpid, un comerç amb dos establiments ―a Lleida i Mollerussa― i un punt de recollida a Agramunt; l’empresa d’inserció Saó Prat, del Prat de Llobregat, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp i l’Ajuntament de la Pobla de Segur, són els quatre guanyadors de la sisena edició dels Premis Rezero Catalunya, en les categories d’entitat, comerç, empresa i administració pública, respectivament. Atorgats per la Fundació Rezero, els premis reconeixen les millors iniciatives catalanes en matèria de prevenció de residus. L’acte de lliurament de Premis Rezero forma part de les activitats del Festival Residu Zero.

La segona edició del Festival Residu Zero ha tingut lloc a Palo Alto a Barcelona el 26 i 27 de març de 2025. L’esdeveniment s’emmarca en el Dia Mundial del Residu Zero que, després de l’aprovació per unanimitat a l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2022, se celebra cada 30 de març i enguany posa l’accent en els residus tèxtil i la moda, després que, en només deu anys, el consum de moda a Europa s’ha incrementat en un 63 %.

Organitzat per la fundació independent sense ànim de lucre Rezero i la xarxa europea Zero Waste Europe (ZWE), compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona i el fet d’haver-ne exhaurit les entrades confirma que, durant dos dies, Barcelona s’ha convertit en la capital del residu zero.

Les iniciatives guardonades

Categoria ”Entitat”: Fundació MAP

La iniciativa premiada és la Fundació MAP, una entitat sense ànim de lucre que dona suport a les persones amb discapacitat i en situacions de vulnerabilitat al Ripollès. L’any 2010 va obrir a Ripoll la botiga Segonamà, on avui treballen vuit persones, de les quals sis tenen certificat de discapacitat. L’any 2022 van posar en marxa el projecte “La segona oportunitat truca a la porta”, que consisteix a recollir objectes en desús a domicili. Cada any, recullen de mitjana 43.000 quilos, dels quals n’han recuperat uns 13.000, procedents de més de cent buidatges a domicili.

Categoria “Comerç”: Suela-Ràpid

Amb establiments a Lleida i Mollerussa, i un punt de recollida a Agramunt, Suela-Ràpid ofereix serveis de reparació que donen una segona vida al calçat i a qualsevol altre objecte, des d’una maleta a un cullerot, per allargar-ne la vida útil i, així, prevenir la generació de residus. Per altra banda, informen la clientela dels seus drets i ofereixen una garantia il·limitada en les seves reparacions. A més, utilitzen materials sostenibles i promouen el consum conscient mitjançant la sensibilització ambiental.

Amb cada reparació, no només prevenen residus, emissions i l’ús de recursos naturals, sinó que posicionen els ràpids i les persones reparadores en general com a actors clau en la transició cap a una economia circular i sostenible.

Categoria “Empresa”: Saó Prat

Amb el projecte REDÓ, l’empresa d’inserció Saó Prat, del Prat de Llobregat, promou la gestió eficient dels recursos en les activitats de construcció i reformes introduint-hi els principis de l’economia circular. Per fer-ho, han identificat i aplicat tècniques de deconstrucció per reutilitzar i reciclar materials com ara teules, terres hidràulics, sanitaris i elements de fusta; han format persones en risc d’exclusió social; han creat materials pedagògics de suport, i han activat circuits d’aprofitament dels recursos que no poden emprar-se en la mateixa obra (tenen, per exemple, un catàleg de venda). A més, col·laboren amb gestors de runes, deixalleries i plantes de reciclatge per assegurar que els elements que no poden reutilitzar-se es processen correctament.

Les tècniques de deconstrucció ja les han aplicat en diverses obres en el marc d’un projecte pilot. Saó Prat contribueix a reduir l’impacte ambiental de les obres alhora que ofereix oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió social.

Categoria “Administració”: Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ajuntament de Tremp i de La Pobla de Segur

El Consell Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments de Tremp i de La Pobla de Segur, han impulsat un projecte pilot per testar dos sistemes de reutilització d’envasos de petits productors i comerços de la comarca. Per una banda, s’ha creat un circuit de recuperació de pots de vidre de paté i tupí, amb la participació de dues empreses productores locals i el petit comerç de la comarca que comercialitza els seus productes. Per una altra banda, quatre establiments que ofereixen menjar cuinat ofereixen el lloguer d’un envàs reutilitzable de polipropilè que pot retornar-se en qualsevol dels altres comerços. En els dos casos, reforcen la promoció del canvi d’hàbits amb una targeta de fidelització i recompenses associades al nombre d’envasos retornats. És la primera vegada a Catalunya que des de l’administració pública es promou un sistema de reutilització d’envasos de petites productores i de botigues que ofereixen menjar cuinat.

Finalistes als premis

Les iniciatives que han quedat com a finalistes als premis de cada entitat han estat les següents:

Categoria entitat

Federació Casc Antic per la Gestió Comunitària

És l’entitat titular del projecte Caixa d’Eines i Feines, una biblioteca d’objectes situada al nucli antic de la ciutat de Barcelona. Presta tot tipus d’objectes per a ús temporal a baix preu (la immensa majoria no supera els 5€ per setmana, i sempre fem que els diners no siguin una barrera), amb una mitjana de 90 préstecs al mes. També organitza periòdicament tallers oberts i gratuïts que promouen la pràctica d’allargar la vida útil dels objectes. Fan, sobretot, tallers d’autoreparació de bicicletes i d’aparells elèctrics. Es tracta de la primera biblioteca d’objectes que ha aconseguit ser finançada per l’Ajuntament de Barcelona.

Fundació Jovent

És una entitat sense ànim de lucre que treballa per donar resposta a les necessitats d’inserció de persones amb dificultats en la seva incorporació al món laboral. Un dels seus projectes, Alimenta’t amb jovent té com a finalitat proposar solucions a les necessitats alimentàries de la població en risc d’exclusió.

Els participants són formats com a auxiliars de cuina, elaborant àpats que es distribueixen per consumir en espais compartits o en domicilis. El menjar per endur s’envasa en carmanyoles de vidre, de manera que cada setmana s’eviten 1.500 envasos d’un sol ús.



Categoria comerç

Activa’t Eco

Activa’t Eco és una botiga d’Esparreguera nascuda per fer més fàcils les compres sense residus, amb la venda a granel de productes ecològics i sostenibles de neteja de la llar. Per valorar la implicació de la clientela, fan un recompte del nombre d’envasos reutilitzats a l’establiment i, en una pissarra posada a l’aparador, van informant del total d’envasos reutilitzats. Ja en són més de 33.000. Activa’t Eco calcula que, gràcies a la col·laboració de la clientela,han aconseguit estalviar més de dues tones de plàstic. També són punt de recollida de productes d’agricultura ecològica i lliure de químics. Amb la seva tasca,actuen com a agent de sensibilització de la ciutadania sobre la importància de reduir els envasos d’un sol ús. Per promoure l’ús d’envasos reutilitzables entre la ciutadania, fan publicacions a les seves xarxes socials i també col·laboren amb la premsa local.

Espai Botiga Biciclot

L’espai Botiga de Biciclot és la porta d’entrada a la cooperativa i també el lloc on s’exposen les bicicletes que tenen a la venda, a més de complements per viatjar sobre dues rodes. Les bicicletes que comercialitzen són de segona mà o les de la seva marca pròpia, Rebiciclem. Aquestes són creades a partir d’un procés integral de reparació i tractament de quadres de bicis usades i altres components que provenen del desballestament de les que ja són inservibles. Només entre un 20 i 30% d’aquestes bicicletes provenen de l’adquisició de materials nous. Amb aquesta activitat de venda, Biciclot complementa la seva tasca de promoció de la mobilitat sostenible.



Categoria empresa

Lerolero

Lerolero és una empresa emergent amb seu a Barcelona, nascuda el setembre del 2024. Ofereix roba per a infants de 0 a 3 anys per subscripció, sense permanència. Les usuàries reben les peces de roba a domicili per usar-les el temps que necessitin. A mesura que l’infant creix, es van canviant els lots de roba per talles superiors.

Les peces es reutilitzen fins esgotar-ne la vida útil. D’aquesta manera, es redueix la quantitat de residus tèxtils associada a la criança. Es calcula que l’estalvi d’aigua per cada peça reusada és de 2.000 litres. A més, la selecció de marques de roba es fa amb criteris de producció responsable i proximitat.

La iniciativa va ser seleccionada entre més de 100 projectes en el programa d’alt rendiment Reimagine Textile, impulsat a Mataró per l’Ajuntament, el TecnoCampus i Eurecat.

Mewa

Mewa ofereix solucions tèxtils reutilitzables per a la indústria, tallers i arts gràfiques. Els seus draps de neteja i estoretes absorbents ajuden a reduir residus i garantir la neteja sense productes nocius. Els tèxtils es recullen i es renten per preparar-los per a nous usos. El rentatge es fa en plantes pròpies amb processos digitalitzats i intel·ligents que optimitzen els recursos, com l’aigua, i contaminen un 85% menys que els processos domèstics estàndard. El sistema Mewa consumeix un 50% menys d’aigua que el rentatge tradicional gràcies a la reutilització. El seu tractament intern de les aigües residuals aconsegueix un grau de puresa del 99,8%. La petjada de CO₂ també es redueix amb el servei de Mewa.

Categoria administració pública

Ajuntament de Pallejà

L’Ajuntament de Pallejà, un municipi del Baix Llobregat, destaca per la seva tasca en el desenvolupament d’accions i projectes de prevenció de residus. L’any 2014 va aprovar el seu primer Pla Local de Prevenció de Residus, que va ser revisat i actualitzat el 2021.

Tot seguit s’exposen les accions me´s destacables dels darrers anys:

– Creació, el 2006, de la Xarxa de Comerç Verd, actualitzada en diverses ocasions

– Campanyes de foment del comerç local i de proximitat

– Campanya per reduir el malbaratament alimentari als restaurants

– Campanya de foment del consum conscient, amb tallers i l’elaboració de la Guia de Consum Conscient de Pallejà

– Participació en el documental “Jo no m’embolico” de la Diputació de Barcelona sobre la prevenció de residus plàstics d’un sol ús

– Campanya sobre menstruació sostenible, amb tallers a l’institut i identificació dels banys amics de la menstruació.

– Participació en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb mercats de segona mà, tallers…

– Implantació del projecte d’aprofitament d’excedents alimentaris als menjadors escolars.

– Participació en el grup motor del Pla d’Acció d’Aprofitament Alimentari Metropolità

Puntualment, s’han desenvolupat altres activitats, com ara tallers de prevenció del programa “Reparat als municipis” de l’AMB.

Mancomunitat Penedès-Garraf

Amb l’obertura de l’espai Com Nou, la Mancomunitat Penedès-Garraf introdueix la reutilització en la gestió de residus. El projecte pivota entre 12 deixalleries fixes i 7 deixalleries mòbils i cobreix un àmbit territorial de 25 municipis de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. En totes les instal·lacions s’han habilitat espais específics d’emmagatzematge per tal que el personal tècnic, prèviament format, hi dipositi els objectes que valora que poden tenir un nou ús. Aquests són traslladats al Centre de Recuperació i Reutilització Com Nou, on són revisats i preparats per a la reutilització abans d’arribar a l’espai d’intercanvi. Per desenvolupar el projecte, la Mancomunitat ha comptat amb FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U i amb dues empreses del tercer sector arrelades en el territori: Formació i Treball i Entrem. En aquest sentit, també es fomenta la inserció laboral de col·lectius amb dificultats mitjançant itineraris personalitzats.

Els primers 14 mesos d’activitat, l’espai Com Nou ha rebut 488 visites i s’ha pogut donar una segona vida a 202 productes. El públic usuari són únicament les persones que han fet ús d’alguna de les deixalleries fixes i mòbils de la Mancomunitat. L’any 2025 s’ha implementat un sistema d’identificació digital de les persones usuàries de les deixalleries fixes i mòbils que permetrà agilitzar el procediment i millorar-ne el control.