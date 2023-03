Així, s’està treballant per usar en els serveis municipals aigua regenerada de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del Prat, revisar el sistema de captació i distribució d’aigües freàtiques del municipi perquè funcioni al 100 % i garantir el transport d’aquestes aigües als punts de reg i neteja de la ciutat.

La neteja de carrers es continuarà fent com fins ara, amb aigua del freàtic, i per al reg de jardins i zones verdes només s’utilitzarà aigua no potable. D’entrada, aquest sistema s’ampliarà en breu al reg dels jardins de la plaça de Lluís Companys, de la plaça de Puig i Gairalt, del parc de la Serp i dels Blocs Ciutat Comtal.

Tot i la prohibició de regar a partir d’ara amb aigua potable, l’Ajuntament garanteix el bon estat de la plantació dels 800 arbres previstos aquest any arreu de la ciutat, amb la provisió de captació de recursos hídrics alternatius.

Les mesures de restricció del consum d’aigua establertes en la fase d’excepcionalitat decretada per l’Agència Catalana de l’Aigua, tant per a particulars com per als serveis municipals, afecten el reg de jardins i zones verdes, les fonts ornamentals, l’ompliment de piscines i la neteja amb aigua de carrers i vehicles, entre d’altres.

A L’Hospitalet s’ha elaborat un ban municipal per comunicar a la població les mesures establertes per reduir el consum d’aigua i s’ha convocat el comitè tècnic municipal de sequera, l’òrgan local de referència per a la gestió de l’estat de sequera per part de l’Ajuntament. El comitè està format per tècnics d’Espai Públic i Sostenibilitat, Seguretat, Promoció Econòmica, Equipaments Municipals i Comunicació, a més de personal de l’empresa concessionària de l’abastament d’aigua a la ciutat.

Dins de les polítiques mediambientals i de sostenibilitat contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament de L’Hospitalet fomenta l’estalvi i una gestió responsable de l’aigua als edificis i equipaments municipals, i utilitza aigües no potables per al reg de les zones verdes, la neteja de l’espai públic i les piscines de les instal·lacions esportives.

El 100 % dels serveis d’aiguabatre per netejar a pressió les voreres es fa amb aigües freàtiques, així com la neteja dels contenidors. També s’utilitza aigua no potable per al reg dels parcs i jardins i les noves plantacions d’arbrat, i per al funcionament de les fonts ornamentals de la ciutat, actualment fora de servei a causa de la sequera. Tot plegat permet estalviar una important quantitat d’aigua potable.

A més, L’Hospitalet disposa d’una xarxa d’hidrants per aprofitar l’aigua que en condicions normals aniria al clavegueram. Es tracta de la reutilització de més de 200.000 m3 d’aigua de mitjana anual que es filtra als túnels de l’L1 del metro i alimenta els dipòsits del parc de la Torrassa, els jardins de Tecla Sala, el parc de la Cabana i el parc de les Planes. El mateix passa amb les aigües freàtiques dels túnels de FGC, també amb una mitjana d’uns 200.000 m3 anuals d’aigua.