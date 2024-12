Barcelona subvenciona sis projectes per lluitar contra la sequera

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BIT Habitat, ha presentat els sis projectes guanyadors de la cinquena edició dels ajuts a la innovació urbana "La ciutat proactiva", que aquest any estava especialment dedicada a la lluita contra la sequera. Les sis propostes escollides presenten projectes per millorar el cicle de l'aigua a Barcelona, i ara rebran una subvenció per implementar aquestes solucions en l'entorn real de Barcelona.