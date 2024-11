La sessió “Reptes i oportunitats en la gestió de l’aigua” −coorganitzada per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB)− ha reunit representants del món local, acadèmic i empresarial i de l’Administració pública.

“Els grans reptes que tenim davant la sequera només poden ser abordats des d’una mirada integral del cicle de l’aigua, amb planificació, recursos i amb coordinació interadministrativa”, ha subratllat el diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra. “El nostre objectiu és garantir l’aigua com un bé comú i l’accés universal a l’aigua com un dret humà. Ho venim fent des de fa anys i ho seguirem fent, cada vegada amb més pressupost i amb equips més amplis”, ha destacat Marc Serra.

Les tràgiques inundacions d'aquestes dies, i la greu sequera q ha patit el país són dues cares de la mateixa moneda.



N'hem parlat a Jornada "Reptes i oportunitats en la gestió de l'aigua" organitzada per @UniBarcelona.



La crisi climàtica exigeix respostes urgents i coordinades.

Amb un enfocament transversal, que implica diferents àrees de la institució, la corporació provincial ha reforçat el suport tècnic i econòmic als municipis barcelonins per donar resposta, per una banda, als efectes de la sequera (mitigació) i, per una altra, reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic (adaptació). “Aquestes accions formen part del nostre compromís com a institució per construir ciutats més resilients i preparades davant els impactes del canvi climàtic”, ha assenyalat el coordinador d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Carlos García Oquillas.

Millora de l’eficiència i gestió sostenible

Un dels eixos de suport de la Diputació de Barcelona als ajuntaments se centra a augmentar el rendiment de les xarxes d’abastament d’aigua potable, que, en alguns casos se situa en el 50% (per cada 10 litres que s’injecten a la xarxa, se’n perden 5). Al juny, la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament d’aigua, dotat amb 100 milions d’euros, perquè els municipis puguin invertir en la millora d’infraestructures obsoletes o deteriorades i, així, evitar pèrdues d’aigua. Amb aquest ajut, es preveu un estalvi de 12,5 hm³ a l’any, l’equivalent a 5.000 piscines olímpiques.

Aquest suport es complementa amb un programa per al control de fuites i consums hídrics mitjançant sistemes de digitalització, monitorització i telecontrol, adreçat als municipis de menys de 5.000 habitants, dotat amb 7,5 milions d’euros.

A través del Catàleg de serveis, es promou la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua amb l’aprofitament de recursos hídrics no aptes per al consum humà, com aigües freàtiques, pluvials o regenerades per a usos no potables (com neteja viària o reg).

Fomentar l’estalvi

La jornada ha acollit la taula rodona “El paper estratègic dels actors locals en la gestió sostenible de l’aigua”, que ha comptat amb la participació del diputat Marc Serra; del president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote; i de la presidenta de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó. En aquest espai, s’han abordat elements clau per a la gestió del servei, com la necessitat de prioritzar els diferents usos de l’aigua i millorar l’eficiència de la gestió per part dels grans consumidors.

Un altre punt tractat ha estat l’estructura tarifària, plantejant preus progressius per fomentar l’estalvi d’aigua i que gravin els consums excessius.

L’estratègia integral de la Diputació de Barcelona també passa per mantenir i impulsar una bona xarxa d’infraestructura verda a la demarcació de Barcelona, que ajuda a regular el cicle de l’aigua, tant en la qualitat com en la disponibilitat hídrica, i la prevenció d’inundacions.

La trobada ha servit per presentar els continguts de l’IEB Report 1/2024, centrat en la sequera, l’escassetat d’aigua i la seva gestió.